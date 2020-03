"Abenteuer Leben täglich" wird zur Wohnzimmer-Show

© Kabel eins

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat dafür gesorgt, dass auch die Produktion von "Abenteuer Leben täglich" überdacht werden musste. Neue Ausgaben gibt es deswegen ab dieser Woche aus dem Wohnzimmer der Moderatorin.



25.03.2020

Das nächste Wohnzimmer wird vorläufig zum Studio umfunktioniert: Auch beim Wissens- und Servicemagazin "Abenteuer Leben täglich" kann die Produktion durch die Ausbreitung des Corona-Virus nicht mehr wie gewohnt fortgeführt werden. Deshalb hat Kabel eins nun bekanntgegeben, dass Moderatorin Seraphina Kalze vorläufig bis Ostern aus ihren heimischen vier Wänden in Hamburg-Altona aufzeichnen wird. Die neue Kulisse wird am Freitag, den 27. März um 16:55 Uhr eingeweiht. "Abenteuer Leben täglich" wird dann wie gewohnt auf seinem Sendeplatz zu sehen sein.

"Um Menschen zu erreichen, braucht es eigentlich nur eins: Authentizität", findet die 36-jährige Moderatorin. "Ich freue mich darauf, unsere Zuschauer in mein Wohnzimmer zu lassen. Ich bin mir sicher, dass es dieser Tage ganz wichtig ist, unsere Sendung aufrechtzuerhalten, denn man braucht auch mal eine Corona-freie Zone und die möchte ich unseren Zuschauern schenken. Ich will ihnen sagen: Hey, wir sitzen alle in einem Boot! Nur verteilt auf verschiedene Kajüten!"

