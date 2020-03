Jerry Bruckheimer-Serie "Hightown" ab Mai bei Starzplay

© Starzplay

Mit "Hightown" nimmt der Streamingdienst Starzplay ein neues Krimidrama in sein Portfolio auf. Die Serie wird ab Mitte Mai zu sehen sein und spielt Mitten in einer Opiod-Epidemie. Produziert wurde von "Bad Boys"-Macher Jerry Bruckheimer.



25.03.2020 - 15:12 Uhr von Kevin Hennings

Auf Cape Cod wird eine Leiche angespült, weshalb eine feierwütige Beamtin plötzlich ihren Job ernst nehmen muss: In "Hightown", der am Sonntag, dem 17. Mai sowohl in den USA als auch in Europa startenden Krimi-Serie, muss Monica Raymund ("The Good Wife") als Jackie Quiñones so einiges durchstehen. Die achtteilige erste Staffel wird hierzulande bei Starzplay zu sehen sein, dem Streamingdienst von Starz.

Das von Quiñones gefundene Opfer ist ein weiteres der Opiod-Epidemie der hakenförmige Halbinsel im US-Bundesstaat Massachusetts. Nach diesem traumatischen Erlebnis nimmt sie sich vor, abstinent zu leben und ist schnell davon überzeugt, dass nur sie es schaffen kann, diesen Mordfall aufzuklären. Dabei kreuzen sich Jackies Wege mit Sergeant Ray Abruzzo (James Badge Dale, "No Way Out – Gegen die Flammen") von der Anti-Drogen-Einheit. Beide verlieren zunehmend die Kontrolle über den Fall. Riley Voelkel ("Roswell, New Mexico"), Shane Harper ("Code Black"), Amaury Nolasco ("Prison Break"), Atkins Estimond ("Lodge 49") und Dohn Norwood ("Mindhunter") zählen ebenfalls zur Besetzung.

Geschrieben wurde "Hightown" von Rebecca Cutter ("Gotham"). Neben ihr gehören auch Gary Lennon ("Power") in Zusammenarbeit mit Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik, "Bad Boys"), Jonathan Littman ("The Amazing Race") und Kristie Anne Reed ("L.A.'s Finest") von Jerry Bruckheimer TV sowie Ellen H. Schwartz ("Pretty Woman") zu den ausführenden Produzenten des Krimidramas. Die Oscar-nominierte Kamerafrau Rachel Morrison ("Black Panther") führte außerdem bei den ersten beiden Episoden der Serie Regie. Ursprüngliche hätte die Serie zunächst beim diesjährigen SXSV-Filmfestival gezeigt werden sollen, was sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch leider nicht ergeben hat.

