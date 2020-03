Armin Laschet beantwortet Zuschauerfragen im WDR

© WDR/Herby Sachs

Der WDR hat für Donnerstagabend eine rund halbstündige Sondersendung mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt. Der Politiker soll darin Zuschauerfragen zum Coronavirus beantworten.



25.03.2020 - 18:15 Uhr von Timo Niemeier 25.03.2020 - 18:15 Uhr

Vor wenigen Wochen stand Armin Laschet noch in den Schlagzeilen, weil er neuer CDU-Vorsitzender werden wollte - und damit eventuell auch Bundeskanzler werden könnte. Nun muss er, wie viele seiner Kollegen in den Bundesländern, die Corona-Krise meistern. Am kommenden Donnerstag wird sich der Ministerpräsident von NRW in einer Call-in-Sendung des WDR Zuschauerfragen stellen, das hat der Sender nun angekündigt.

Die rund 30-minütige Sendung soll direkt nach dem "ARD Extra" beginnen, das wie gehabt nach der "Tagesschau" gezeigt wird. Fragen können die Zuschauer schon jetzt einsenden, Laschet wird dann einige davon beantworten. Zuletzt feierte sogar Jürgen Domian wegen des Coronavirus im WDR Fernsehen ein Call-in-Comeback (DWDL.de berichtete).

