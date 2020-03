Super RTL zeigt lieber positive Filme statt True Crime

© Super RTL

Um in der Corona-Krise für positive Stimmung zu sorgen, verzichtet Super RTL montags vorerst auf die Ausstrahlung von True-Crime-Formaten. Stattdessen sollen diese durch familienfreundliche Filme ersetzt werden. Den Anfang macht Asterix.



26.03.2020 - 10:36 Uhr von Alexander Krei 26.03.2020 - 10:36 Uhr

Eigentlich geht es bei Super RTL montags in der Primetime um Mord und Totschlag, doch in den kommenden Wochen will der Sender sein True-Crime-Programm reduzieren und stattdessen zu Wochenbeginn lieber auf "positive für gemütliche Fernsehabende" setzen, wie es heißt. Super RTL reagiert damit auf die weiter angespannte Situation durch die Corona-Pandemie.

Schon vom kommenden Montag an nimmt der Sender daher die Reihe "On the Case - Unter Mordverdacht" aus dem Programm. Stattdessen gibt es um 20:15 Uhr zunächst den Zeichentrickfilm "Asterix - Sieg über Cäsar" zu sehen, gefolgt von "Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett".

Für die darauffolgenden Wochen hat Super RTL ebenfalls Film-Doppelpacks in Aussicht gestellt. So laufen "Grease" und "Hocus Pocus" am 6. April, eine Woche später werden "30 über Nacht" und "Eine zauberhafte Nanny" gezeigt. Am 20. April sollen "Girls Club - Vorsicht bissig!" und "Edward mit den Scherenhänden" für Unterhaltung sorgen.

