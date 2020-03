Weitere Talkshow-Sonderschichten für Illner und Schreyl

© TVNOW / Bernd-Michael Maurer

ZDF-Talkerin Maybrit Illner wird am Sonntag wieder mit einer Sondersendung zu sehen sein und damit in Konkurrenz zu Anne Will treten. Auch Marco Schreyl schiebt erneut Sonderschichten: RTL setzt auch nächste Woche auf verlängerte Live-Ausgaben.



26.03.2020 - 12:56 Uhr von Alexander Krei 26.03.2020 - 12:56 Uhr

Zusätzlich zur regulären Ausgabe, die an diesem Donnerstag ausgestrahlt wird, wird Maybrit Illner mit ihrer Polittalkshow auch am Sonntagabend wieder wieder auf Sendung gehen. Das ZDF hat jetzt eine weitere Extra-Ausgabe angekündigt. Die Ausstrahlung erfolgt am Sonntag um 22:20 Uhr und überschneidet sich damit erneut zeitweise mit dem ARD-Talk "Anne Will".

Auch RTL-Talker Marco Schreyl schiebt weiterhin Sonderschichten: Wie der Kölner Sender jetzt ankündigte, wird der Dailytalk auch in der kommenden Woche wieder durchgängig live zu sehen sein. Zugleich bleibt es bei der verlängerten Sendezeit von 90 Minuten, sodass "Hensslers Countdown" weiterhin zugunsten von "Marco Schreyl" pausiert.

Nachdem noch am vergangenen Freitag mit 910.000 Zuschauern ein neuer Reichweiten-Rekord aufgestellt wurde, ging das Interesse an der Sendung jedoch wieder etwas zurück. Am Dienstag lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei nur 6,7 Prozent, einen Tag später sah es mit 9,2 Prozent aber wieder ein ganzes Stück besser aus.

