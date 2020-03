"Cardinal": Letzte Folgen ab April bei MagentaTV

© Telekom

Ab Mitte April werden bei MagentaTV die Episoden der vierten Staffel der kanadischen Crime-Serie "Cardinal" ausgestrahlt. Das sind gleichzeitig die letzten Folgen der Serie. Auch "The Rookie" wird im April in die nächste Runde gehen.



27.03.2020 - 10:44 Uhr von Kevin Hennings 27.03.2020 - 10:44 Uhr

Die finale Spurensuche bahnt sich an: Ab Donnerstag, dem 16. April wird auf MagentaTV die vierte Staffel von "Cardinal" zum Streaming zur Verfügung gestellt. Die kanadische Krimi-Serie wickelt in einmal mehr sechs Folgen ihren letzten Fall ab. Auch "The Rookie" kehrt mit neuen Folgen zum Streamingdienst der Telekom zurück. Die Fortführung der Geschichte mit der zweiten Staffel wird ab Freitag, dem 24. April zu sehen sein. Beide Titel sind ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek verfügbar.

"Cardinal" ist eine Serienadaption der Kriminalromane von Giles Blunt und dreht sich um das Ermittlerduo John Cardinal (Billy Campbell) und Lise Delorme (Karine Vanasse). In den finalen Folgen geht es um einen scheinbar banalen Vermisstenfall, der sich in eine Serie albtraumhafter Morde entwickelt. Unter Zeitdruck und mitten im schwer auszuhaltendem kanadischen Winter müssen die beiden Detektive den Mörder finden, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen. Die Regie wurde von Nathan Morlando ("Mean Dreams") übernommen.

In "The Rookie" lässt sich ein 45-jähriger Bauunternehmer auf dem zweiten Bildungsweg zum Polizisten ausbilden und wird dabei mit dem stressigen Alltag der Gesetzeshüter konfrontiert. Die Crime-Serie schaut, im Gegensatz zum ernsten "Cardinal", eher mit Witz und Charme auf die Polizeiarbeit von Los Angeles. Im nächsten Monat wird die Megathek außerdem um zwei weitere internationale Serien ergänzt: Die Abenteuer-Serie "Black Sails", von der ab 1. April die ersten vier Staffeln verfügbar sind, sowie die Romanverfilmung "Little Women" als Mini-Serie.

