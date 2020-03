Jim-Carrey-Serie "Kidding" geht bei Sky in die zweite Runde

© Sky

Hollywood-Komiker Jim Carrey kehrt in seiner Rolle als Mr. Pickels zurück. Wie Sky jetzt bekanntgegeben hat, werden die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Kidding" ab Mitte Mai bei Sky Atlantic HD ausgestrahlt.



27.03.2020 - 13:45 Uhr von Kevin Hennings 27.03.2020 - 13:45 Uhr

Ab Dienstag, dem 12. Mai ist Jim Carrey einmal mehr in seiner Rolle als Kinderfernsehstar Mr. Pickle zu sehen. Von da an werden im wöchentlichen Rhythmus zwei der insgesamt zehn neuen Episoden von "Kidding" um jeweils 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD zu sehen sein. Die zweite Staffel der Dramedy wird auch bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zum Abruf zur Verfügung stehen.

Jim Carrey ist Jeff Piccirillo alias "Mr. Pickles", der Star des amerikanischen Kinderfernsehens, der die Kinder zum Lachen bringen möchte, privat jedoch der traurigste Mann der Welt ist. In der zweiten Staffel muss Mr. Pickels, der es erstmals seit 30 Jahren nicht ins Fernsehen geschafft hat, einen Weg finden, trotzdem mit seinen kleinen Fans zu kommunizieren. Dabei entwickelt er eine neue und streitbare Methode direkt zu den Kindern in aller Welt zu sprechen und prompt gerät er zum ersten Mal in seiner Karriere ins Sperrfeuer der Kritik. Unterdessen übergibt sein Vater Sebastian (Frank Langella) die Leitung des millionenschweren "Mr. Pickles"-Imperiums an Jeffs Schwester Deirdre (Catherine Keener), die versucht die Puppenshow wieder auf Sendung zu bringen.

Inszeniert wird "Kidding" von Michael Gondry, der mit Jim Carrey bereits bei "Vergiss mein nicht!" zusammengearbeitet hat. Der Film hat 2014 sogar den Oscar für das beste Drehbuch erhalten. Produziert wird die Dramedy von den Produktionsfirmen I Love You Julian!, Aggregate Films, Some Kind of Garden und Showtime Networks. Bei Showtime feiert die zweite Staffel auch ihre Weltpremiere. Als Executive Producer sind neben Carrey und Gondry auch Dave Holstein ("68 Whiskey"), Raffi Adlan ("The Green Hornet"), Michael Aguilar ("Timeline"), Roberto Benabib ("Weeds"), Jason Bateman ("Ozark") und James Garavente ("Game Night") tätig.

Teilen