Amazon macht "Bibi & Tina" zum Start kostenlos verfügbar

© Amazon

Die Neuinterpretation von "Bibi & Tina" in Form einer Live-Action-Serie steht bei Amazon in den Startlöchern. Nun hat Prime Video bekanntgegeben, die Folgen zum Auftakt kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei TVNow wird es ebenfalls kostenlose Inhalte geben.



31.03.2020 - 11:41 Uhr von Kevin Hennings 31.03.2020 - 11:41 Uhr

Für "Bibi & Tina"-Fans gab es bereits Ende Januar gute Nachrichten, als Amazon Prime Video verkündet hat, dass die Live-Action-Serie Anfang April starten wird. Nun gibt es den Nachtrag, dass die Neuinterpretation vom 3. bis zum 5. April auch allen Nicht-Abonnenten zum Streaming zur Verfügung steht. Das Angebot gilt für Deutschland und Österreich.

Unter dem Motto "Eene meene Superqualle, Bibi & Tina gibt's jetzt für alle - Hex-hex!" wird in diesem Zeitraum lediglich ein kostenloser Amazon-Account notwendig sein, um die insgesamt zehn 25-minütigen Episoden streamen zu können. Ab Montag, dem 6. April ist die Serie dann exklusiv für Prime Video-Mitglieder verfügbar. In der Kinderserie wird die kleine Hexe Bibi Blocksberg von der Newcomerin Katharina Hirschberg verkörpert, ihre Freundin wird von Tina von Harriet Herbig-Matten ("Das Pubertier") gespielt. Zusammen erleben sie einen Sommer voller Abenteuer - ausgebüxte Pferde, ungebetene Wildschweine, unvorhersehbare Wetterkapriolen und spannende Spieleabende in der Scheune.

Ebenfalls im Cast vertreten sind Benjamin Weygand als Alexander von Falkenstein, Dominikus Weileder als Freddy und Richard Kreutz spielt Holger Martin. Christoph Moreno verkörpert den geheimnisvollen Chico, Julia Strowski ist Kim Win Win. Außerdem mit dabei sind Franziska Weisz als Tinas Mutter Susanne Martin, Holger Stockhaus als Graf Falko von Falkenstein, Herman van Ulzen als Butler Dagobert und Daniel Donskoy als Dr. Robert Eichhorn.

"Bibi & Tina" wird von DCM Pictures und Kiddinx Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Detlev Buck ist Creator und einer der Regisseure der Serie. Als Executive Producerin fungiert Gabi Salomon. Produzenten sind Christoph Daniel, Marc Schmidheiny, Kirstin Wille und Sonja Schmitt. Der Soundtrack stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die Drehbücher von Bettina Börgerding.

Auch TVNow will in diesen Zeiten, in denen die meisten Menschen ihre Freizeit nur sehr eingeschränkt gestalten können, seinen Usern unterhaltsamere Couch-Stunden verstärkt gratis anbieten. Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL stellt ab morgen, dem 1. April, die "Gratis-Staffel des Tages" zur Verfügung. Das sind solche Inhalte, die sonst nur für TVNow-Premium-Kunden gedacht sind.

Hier die Staffeln in der Übersicht, samt Ausstrahlungsdatum:

1.4.: die Drama-Serie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert"

2.4.: "Why Women Kill" von "Desperate Housewives"-Serienschöpfer Marc Cherry

3.4.: die Teenie-Serie "Du wurdest getaggt"

4.4.: das Serien-Reboot der 90er-Jahre-Serie "BH90210"

5.4.: die US-Comedy "Pen15"

6.4.: die kanadische Comedyserie "Schitt’s Creek"

7.4.: die spanische Comedy-Serie "Dangerous Moms"

8.4.: die BBC-Mini-Serie "Gold Digger"

9.4.: ein Best of der Reality-Show "Der Bachelor"

Teilen