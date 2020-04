TVnow zeigt Grusel-Serie "Tell Me a Story" ab Anfang Mai

© TVnow

In der neuen Serie "Tell Me a Story" werden klassische Märchen auf schaurige Weise frisch angestrichen. TVnow stellt die erste Staffel ab Anfang Mai im kostenpflichtigen Premium-Bereich zum Abruf zur Verfügung.



01.04.2020 - 12:12 Uhr von Kevin Hennings 01.04.2020 - 12:12 Uhr

Ab Freitag, dem 1. Mai, wird es neuen Grusel-Stoff bei TVnow zu sehen geben. Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL gibt bekannt, dass die zehnteilige erste Staffel von "Tell Me a Story" zum Streaming dann im kostenpflichtigen Premium-Bereich als Box-Set zur Verfügung steht. Umgesetzt wurde die Serie von Kevin Williamson, der als Autor bereits für Serien wie "Scream" und "Vampire Diaries" tätig war.

"Tell Me a Story" interpretiert Märchenklassiker neu und präsentiert sie als Psychothriller. In der ersten Staffel der CBS-Serie können werden unter andere die Erzählungen von "Hänsel und Gretel", "Rotkäppchen" und "Die drei kleinen Schweinchen" ins Schaurige umgewandelt. Darum geht es konkret: Nach dem Tod seiner Frau zieht Tim Powell mit Teenie-Tochter Kayla zu seiner Mutter Colleen nach New York City. Die rebellische Kayla stolpert direkt in ihrer ersten Nacht im Big Apple in einen verhängnisvollen One-Night-Stand. Dabei entpuppt sich der unbekannte Liebhaber wenig später ausgerechnet als ihr Highschool-Lehrer Nick Sullivan.

Zum Cast gehören unter anderem James Wolk ("Mad Men") als Jordan Evans, Billy Magnussen ("Aladdin") als Nick Sullivan, Dania Ramirez ("Once Upon a Time - Es war einmal...") als Hannah Perez, Danielle Campbell ("Marvel's Runaways") als Kayla Powell, Dorian Missick ("Southland") als Sam Reynolds und Michael Raymond-James ("Once Upon a Time - Es war einmal...") als Mitch Longo.

Produziert wird "Tell Me A Story" von Aaron Kaplans Kapital Entertainment, der neben Kevin Williamson und Dana Honor auch als Executive Producer fungiert. International wird die Serie von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben.

Teilen