NDR nimmt kurzfristig ein "Zapp"-Special ins Programm

Eigentlich lässt der NDR sein Medienmagazin "Zapp" wegen der Corona-Krise pausieren. Noch an diesem Mittwoch nimmt man allerdings eine Sonderausgabe des Formats ins Programm, es geht um Journalismus in Zeiten von Corona.



01.04.2020 - 13:57 Uhr von Timo Niemeier 01.04.2020 - 13:57 Uhr

Erst vor einigen Tagen hat der NDR bestätigt, dass das Medienmagazin "Zapp" vorerst pausiert (DWDL.de berichtete). Es wurden zwar weiterhin Beiträge produziert, die waren aber nur noch online zu sehen. Nun hat der NDR angekündigt, eine "Zapp"-Sondersendung auszustrahlen. Gezeigt wird diese noch am heutigen Mittwoch, den 1. April, ab 23:20 Uhr. Online gibt es die Sendung schon früher zu sehen.

Inhaltlich geht es in der Sonderausgabe um den Journalismus in den Zeiten von Corona. "Zapp"-AutorInnen haben dafür Journalistinnen und Journalisten in der ersten Woche des Kontaktverbots begleitet. Sie waren unter anderem bei Janko Tietz, Chef vom Dienst von Spiegel digital, zuhause oder auch mit ARD-Hauptstadtkorrespondent Michael Stempfle bei der Bundespressekonferenz. Außerdem analysiert dpa-Chef Sven Gösmann die aktuelle Lage. Moderiert wird die "Zapp"-Sondersendung von Constantin Schreiber.

