ZDF zeigt Corona-Special von "Mit 80 Jahren um die Welt"

© ZDF / Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK

Für einige Senioren ging es 2018 und 2019 gemeinsam mit Steven Gätjen auf eine Reise um die Welt. Für eine Corona-Spezialausgabe kommt es nun zum großen Wiedersehen, bei dem Gätjen die Rentner via Videochat trifft.



02.04.2020 - 13:16 Uhr von Kevin Hennings 02.04.2020 - 13:16 Uhr

Nachdem die Reisen von Gisela, Ernst, Erika und Norbert im Rahmen von "Mit 80 Jahren um die Welt" nun schon eine Weile zurückliegen, ist es höchste Zeit für ein Wiedersehen. Deswegen hat das ZDF für Ostersonntag, den 12. April um 18:15 Uhr eine 45-minütige Reportage produziert, in der noch einmal die genannten Senioren samt Moderator Steven Gätjen zusammenkommen. Das ZDF versichert, dass die Sendung unter Sicherheitsvorkehrungen gedreht wurde und man die Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus einhalte.

Gätjen hat die Rentner deswegen nicht persönlich besucht, sondern sich per Videochat mit ihnen unterhalten. Nachdem Gisela und Co. 2018 und 2019 auf Reisen waren, möchte Gätjen nun wissen, wie es ihnen seit den Dreharbeiten ergangen ist und wie sie mit der aktuellen Corona-Pandemie umgehen. "Ich freue mich riesig, meine Seniorinnen und Senioren endlich wiederzusehen, auch wenn es durch die momentane Situation nur am Bildschirm ist", so der Moderator. "Schon damals habe ich mir eine große Scheibe Optimismus durch ihre lebenshungrige Einstellung abschneiden können."

Die Senioren haben sich auf ihrer Weltreise Lebensträume erfüllt und Freundschaften geschlossen. Tatsächlich hat sich mit Erika und Norbert hat sich sogar ein Liebespaar gefunden. Nun sind die Senioren aufgrund der aktuellen Lage an ihr Zuhause gebunden. Sie leben zurzeit weitestgehend in Isolation und müssen große Einschränkungen hinnehmen, was nicht das erste Mal in ihrem Leben der Fall ist. Die Über-80-Jährigen haben in ihrem Leben schwere Zeiten durchlebt: Krieg, Armut, den Tod des Partners oder gar des eigenen Kindes.

Teilen