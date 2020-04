WDR begleitet Handwerks-Lehrlinge in neuer Dokusoap

© WDR/ume GmbH/Christine Alvarez

Das WDR Fernsehen hat eine neue Dokusoap angekündigt, in der es um den Handwerker-Nachwuchs geht. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die Dachdecker, Tischler, Straßenbauer, Fliesenleger oder Rohrreiniger werden wollen.



02.04.2020 - 16:02 Uhr von Alexander Krei 02.04.2020 - 16:02 Uhr

Nachdem sich "Feuer & Flamme" in dieser Woche mit guten Quoten zurückgemeldet hat, steht im WDR Fernsehen bereits Doku-Nachschub bereit. Ab dem 20. April wird das Dritte Programm jeweils montags um 21:00 Uhr das neue Format "Passt, wackelt und hat Luft" ausstrahlen. In zunächst vier Folgen, die im Anschluss an die Feuerwehr-Doku laufen, soll der Alltag von Handwerks-Lehrlingen aus Nordrhein-Westfalen gezeigt werden.





Der WDR verspricht "kernige Typen aus Nordrhein-Westfalen" sowie "Menschen, die stolz darauf sind, in ihrem Traumberuf zu arbeiten - und Berufsanfänger, die von der Pike auf lernen, was gutes Handwerk ausmacht". Im Zentrum stehen angehende Dachdecker, Garten- und Landschaftsbauer, Tischler, Straßenbauer, Fliesenleger und Rohrreiniger.

Die Dreharbeiten wurden schon vor der Corona-Pandemie beendet, betont der Sender. Produziert wurde "Passt, wackelt und hat Luft" von ume.

