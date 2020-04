Comcast legt Pläne für neuen News-Sender vorerst auf Eis

© imago images / UPI Photo

Die Pläne für den internationalen Nachrichtensender NBC Sky World News werden gestoppt. Mit dem Schritt zieht Comcast die Konsequenzen aus der Corona-Krise. Ursprünglich sollte der neue Sender noch im Sommer an den Start gehen.



Eigentlich wollte Comcast im Sommer unter dem Namen NBC Sky World News einen international agierenden Nachrichtensender starten und damit in Konkurrenz zu CNN International oder BBC World News treten. Doch die Corona-Pandemie sorgt jetzt dafür, dass die Pläne vorerst auf Eis liegen. Das hat NBC News gegenüber dem US-Branchendienst "Variety" bestätigt.





Andy Lack, Vorsitzender von NBC News, informierte die Mitarbeiter am Donnerstag in einem Meeting über den Stopp. "Wenn die Dinge klarer werden und wir auf die andere Seite dieser Krise gelangen, werden wir all diese Pläne überprüfen", erklärte Lack und betonte zugleich, sich weiter für einen Ausbau des eigenen Journalismus außerhalb der Vereinigten Staaten einsetzen zu wollen.

Ursprünglich war geplant, für den Aufbau des neuen Nachrichtensenders rund 100 bis 200 neue Mitarbeiter einzustellen - zusätzlich zu den 3.500 Mitarbeitern, auf die sich NBC Sky World News schon jetzt stützen kann. Gleichzeitig sollten weltweit zehn neue Büros eröffnet werden. Zum Sendestart peilte Comcast an, in 130 Millionen Haushalten außerhalb der USA empfangbar zu sein.





Die Pläne für den internationalen Nachrichtensender sind auch auf die Sky-Übernahme durch Comcast zurückzuführen. Zu Sky gehört der britische Nachrichtensender Sky News - dadurch hat das Unternehmen nun auch gleich eine europäische Infrastruktur. International tat sich NBC immer schwer und konnte CNN und der BBC nie ernsthaft gefährlich werden.

