RTL nimmt Live-Sendung an Ostersonntag ins Programm

Angela Finger-Erben und Wolfram Kons werden am Ostersonntag eine Sonderschicht schieben und eine kurzfristig geplante Live-Show bei RTL präsentieren. Darin sollen Familien und Freunde zumindest virtuell zusammengeführt werden.



03.04.2020 - 13:04 Uhr von Alexander Krei 03.04.2020 - 13:04 Uhr

Die Corona-Pandemie wird in diesem Jahr zu einem etwas anderen Osterfest führen, schließlich wird von den vielerorts üblichen Familienbesuchen abgeraten. Im Rahmen einer Live-Show will RTL dennoch versuchen, Familien zusammenzuführen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, gibt es am Ostersonntag, den 12. April um 19:05 Uhr die Sendung "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen" zu sehen, die von infoNetwork produziert wird. Die eigentlich geplante Wiederholung von "Comeback oder weg?" entfällt.

Die Moderatoren Angela Finger-Erben und Wolfram Kons wollen darin Familien und Freunde zumindest virtuell zusammenbringen und auf diese Weise für emotionale Momente sorgen. Die Zuschauer sind vorab aufgerufen, ihre Videobotschaften einzusenden, die in der Show gezeigt werden. Außerdem wollen die beiden mit Prominenten über das Osterfest in der aktuellen Ausnahmesituation sprechen, Reporter Ralf Herrmann ist darüber hinaus mit süßen Überraschungen im Einsatz.

"Eigentlich wäre ich an Ostern endlich mal wieder bei meiner Familie in Franken. Das klappt nun ja leider nicht", so Angela Finger-Erben. "Also improvisieren wir und suchen mit Oma und Opa per Videochat die Ostereier im Garten. Und ich freue mich, dass ich obendrein auch noch mit den RTL Zuschauern und Wolfram in einer Sendung feiern kann. Das wird toll, lustig und sehr emotional, versprochen!"

Und auch Wolfram Kons will aus der Situation das Beste machen: "Das wird ein ganz besonderes Osterfest, auch für mich und meine Familie", sagt der Moderator. "Erst schauen wir morgens mit unseren beiden Jungs, was der Osterhase versteckt hat. Und abends legen wir Deutschland dann ein ganz besonderes buntes Osterei ins Fernsehnest. Ich freue mich sehr auf die vielen kreativen Hasen im ganzen Land und eine knallbunte Ostersendung."

