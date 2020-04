Mix aus Konzert und Gespräch: ZDF mit Andrea-Berg-Abend

© obs/ZDF/Anelia Janeva

Eigentlich wäre Andrea Berg gerade auf Tour - die aufgrund des Corona-Virus natürlich derzeit auf Eis liegt. Im Mai zeigt das ZDF aber einen Auftritt, der noch vor der Krise aufgezeichnet wurde. Zudem besucht Giovanni Zarrella sie zuhause.



Das ZDF räumt am Samstag, 2. Mai seine Primetime für Andrea Berg frei. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr läuft dann unter dem Titel "Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik" ein Mix aus Konzert, Gespräch und Homestory. Den Konzertteil bestreitet man mit Aufnahmen, die wenige Wochen vor der Corona-Krise am 15. Februar beim Auftritt in der Wiener Stadthalle vor mehr als 15.000 Fans gemacht wurden.

Zwischen den Songs ist zu sehen, wie Giovanni Zarrella Andrea Berg in deren Zuhause in Aspach besucht. Berg soll über die "Geschichten hinter ihrer Karriere" erzählen, worum es in ihren Liedern geht und welche persönlichen Erlebnisse ihre Texte inspirieren. Das ZDF versichert wie üblich, dass die Sendung unter den Sicherheitsvorkehrungen produziert werde, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen. Der eigentlich für diesen Sendeplatz geplante Krimi "Herr und Frau Bulle - Abfall" wird auf den 16. Mai verschoben.

