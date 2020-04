Sat.1-"Familienhelfer" nabeln sich von "Klinik am Südring" ab

© Sat.1/Zinkevych

Noch in diesem Monat wagt Sat.1 im Nachmittagsprogramm einen Neustart seiner "Familienhelfer". Das halbstündige Format, das bislang an die "Klinik am Südring" gekoppelt war, kommt demnächst eigenständig daher und soll "Familienkrimis" erzählen.



03.04.2020 - 16:35 Uhr von Alexander Krei 03.04.2020 - 16:35 Uhr

Sat.1 schraubt weiter an seinem Tagesprogramm. Nachdem der Sender derzeit am Vormittag mit einem verlängerten "Frühstücksfernsehen" und der "Dr. Wimmer Show" experimentiert, steht in der kommenden Woche der Start von zwei neuen Crime-Dokus am Vorabend an. Und auch auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr kommt es demnächst zu Veränderungen - wenn auch nur geringfügiger Natur.

Ab dem 20. April zeigt Sat.1 hier täglich "Die Familienhelfer", die fortan nicht mehr unter dem "Klinik am Südring"-Label zu sehen sind und sich im Zuge dessen von dem Medical-Format abnabeln werden. "Wir haben inhaltlich keinen Bezug mehr zur Klinik und erzählen monothematische 'Familienkrimis', lüften zum Beispiel Geheimnisse hinter rätselhaftem Verhalten innerhalb von einer Familie beziehungsweise Beziehungen", lässt der Sender auf DWDL.de-Nachfrage wissen.

Produziert wird der Halbstünder von Filmpool Entertainment. Um 17:30 Uhr setzt Sat.1 derzeit auf seine Blaulicht-Reihe "Auf Streife - Die Spezialisten" - sofern dort nicht die Regional-Programme zu sehen sind.

