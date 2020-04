Sky startet drei neue Formate in der Sport-freien Zeit

© Sky

In den nächsten Tagen wird Sky drei weitere Formate starten, die Fans in der Zeit ohne Live-Sport mit Informationen aus der Sportwelt versorgen sollen. Ab sofort geht's wöchentlich um Tennis und Handball, dazu kommt ein Format rund um die Formel 1.



06.04.2020 - 15:05 Uhr von Alexander Krei 06.04.2020 - 15:05 Uhr

Nach der "hisTOOOrischen Konferenz" ist Sky weiter bemüht, seine Zuschauer mit Sport-Formaten in der Sport-freien Zeit zu versorgen. Jetzt hat der Bezahlsender gleich drei neue Sendungen angekündigt, die jeweils um 18:30 Uhr bei Sky Sport 2 zu sehen sind. Den Anfang macht an diesem Mittwoch "Kurz Cross - das Tennis Spezial" mit Moderator Moritz Lang, der fortan wöchentlich mit Gesprächspartnern aus der Welt des Tennis über aktuelle Themen spricht.





Donnerstags geht es dagegen um Handball. "Auszeit - das Handball Spezial setzt ebenfalls auf aktuelle Themen und Gesprächspartner der Handball-Bundesliga. Komplettiert wird das neue Angebot bei Sky Sport von "Warm Up - das Formel 1 Spezial", zu dem Peter Hardenacke und Kommentator Sascha Roos die Zuschauer an allen Freitagen begrüßen - los geht es am 17. April. Gesprochen wird unter anderem mit den Experten Ralf Schumacher und Nick Heidfeld und auch die derzeit stattfindenden F1 Esports Virtual Grands Prix gehören zu den Themen.

Sowohl "Kurz Cross" als auch "Auszeit" werden zusätzlich zur Erstausstrahlung und den Wiederholungen sowie der Verfügbarkeit auf Abruf via Sky Q jeweils am Folgetag um 15:00 Uhr auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

