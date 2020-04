RTL-"Nachtschwestern" weichen "The Masked Singer" aus

© TVNOW/Ruprecht Stempell

RTL startet die neue Staffel der Serie "Nachtschwestern" nun doch nicht Ende April, sondern erst im Mai - und geht damit direkter Konkurrenz mit "The Masked Singer" aus dem Weg. Auch bei RTLplus gibt's zwei Programmänderungen.



07.04.2020 - 14:25 Uhr von Uwe Mantel 07.04.2020 - 14:25 Uhr

Eigentlich sollten sich die "Nachtschwestern" bei RTL am 28. April in Doppelfolgen zurückmelden, dann entschied RTL sich wenig später bereits für die Reduzierung der Dosis auf eine Folge pro Woche, nun gibt's nochmal eine Anpassung der Pläne - diesmal offenbar mit Blick auf die Konkurrenz. Weil "The Masked Singer" bei ProSieben eine Produktionspause wegen eines Corona-Falls einlegen musste, endet die Staffel des Show-Hits nun - wenn jetzt alles so weiterläuft wie geplant - erst an ebendiesem 28. April.

In dieses mutmaßlich aussichtslose Duell möchte RTL seine "Nachtschwestern" nicht schicken und verschiebt den Start nochmal um eine Woche auf den 5. Mai. Da man inzwischen im Sommer keine Probleme mehr durch eine Überschneidung mit der Fußball-EM fürchten muss, herrscht in Sachen Start-Termin auch kein großer Zeitdruck mehr. Den 28. April überbrückt man stattdessen mit einer Wiederholung der Rankingshow "Die 25...". Im weiteren Verlauf des Abends bringt man "Temptation Island" zu Ende, das nun in Doppelfolgen läuft.

Programmänderungen gibt's unterdessen auch bei RTLplus: Ab dem 20. April zeigt der Sender montags nicht länger "Dr. House", sondern holt "Hinter Gittern" zurück ins Programm. Die Frauenknast-Serie war zum Jahreswechsel aus dem Programm verschwunden, obwohl sie meist gute Quoten eingefahren hatte. "Dr. House" schwächelte bei der RTLplus-Ausstrahlung hingegen zuletzt. Auch am Dienstagabend gibt's eine Änderung: Statt "Im Namen des Gesetzes" läuft dort ab dem 21. April "Law & Order: Special Victims Unit".

