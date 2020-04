Sport1 setzt auf Autoschrauber, Eurosport zeigt Klassiker

© HCA Entertainment 2019

Von der kommenden Woche an zeigt Sport1 aus Ermangelung an Live-Sport das britische Schrauber-Format "Find it, Fix it, Drive it". Eurosport1 wird indes in den kommenden Tagen auf Sport-Klassiker setzen. So wird etwa ein Roger-Federer-Tag ausgerufen.



08.04.2020 - 13:49 Uhr von Alexander Krei 08.04.2020 - 13:49 Uhr

Wenn derzeit schon kein Live-Sport stattfindet, versucht Sport1 sein Programm anderweitig zu füllen - unter anderem mit dem britischen Dokutainment-Format "Find it, Fix it, Drive it - Schätze aus der Scheune" das vom kommenden Dienstag an zwei Wochen lang im Vorabendprogramm zu sehen sein wird. Sport1 zeigt die zehn einstündige Folgen täglich am Vorabend ab 18:30 Uhr.

Die Reihe begleitet die Restaurationsprofis Henry Cole und Sam Lovegrove auf ihrer Reise durch Großbritannien. In Scheunen und Garagen finden die beiden Freunde längst vergessene Fahrzeuge, restaurieren sie und hauchen ihnen neues Leben ein. Für die anschließenden Testfahrten werden schwierigen Orten ausgesucht. Im Original ist das Format beim britischen Sender Channel 4 zu sehen.

Eurosport 1 hat unterdessen angekündigt, in den kommenden Tagen rund um Ostern weiter auf Sport-Klassiker setzen zu wollen. In der Reihe "Hall of Fame" blickt der Sender am Freitag und Samstag um 20:00 Uhr auf die größten Momente der Olympischen Spiele in London und Rio zurück. Am Ostersonntag geht es ab 14:00 Uhr sechs Stunden lang um Highlights des Radsport-Klassikers Paris-Roubaix, ehe am Montag der Roger-Federer-Tag mit ausgewählten Spielen der letzten Jahre folgt. Zu sehen gibt es diese zwischen 8:30 Uhr und 11:30 Uhr sowie zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr.





Am Dienstag und Mittwoch stehen noch einmal besonders spannende Etappen des Giro d'Italia 2017 auf dem Programm, der in besagtem Jahr zum 100. Mal ausgetragen wurde. Zudem blickt Eurosport 1 am Mittwoch ab 19:00 Uhr noch einmal zurück ins Jahr 1992, der Geburtsstunde des sogenannten Dream Teams: Zu sehen gibt es das Basketball-Finale zwischen Kroatien und den USA bei den Olympischen Spielen - mit Stars wie Michael Jordan, Magic Johnson und Larry Bird.

