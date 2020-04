Crime + Investigation holt Hunde-Show nach Deutschland

© Crime + Investigation/Nico Therin

Die US-amerikanische Hunde-Wettkampfshow "America’s Top Dog" findet im Sommer auch ihren Weg nach Deutschland. Crime + Investigation wird das Format ab Juli immer am späten Freitagabend ins Programm nehmen.



08.04.2020 - 14:20 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2020 - 14:20 Uhr

Crime + Investigation hat angekündigt, das US-Format "America’s Top Dog" ins deutsche Fernsehen zu holen. Die Wettkampf-Show für Hunde ist beim Sender ab dem 17. Juli immer freitags ab 22 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. In dem Format kämpfen Teams aus Hunden und ihren Herrchen um den Titel "Top Dog" und um ein Preisgeld in Höhe von einigen tausend US-Dollar.

Die Vierbeiner müssen unter anderem einen Hindernisparcours bewältigen, der für die K9-Hundestaffel der amerikanischen Polizei konzipiert wurde. Je Ausgabe treten fünf Teams gegeneinander an: vier Teams der US-amerikanischen Polizeihundestaffel und ein ziviles Team. Im Staffelfinale treffen dann schließlich alle Gewinnerteams aufeinander. Einige der teilnehmenden Polizisten sind außerdem bekannt aus dem Reportageformat "Live PD", das die Polizeiarbeit in US-amerikanischen Großstädten dokumentiert. Auch "Live PD" ist bei Crime + Investigation zu sehen. Moderiert wird die Show von Curt Menefee, Unterstützung bekommt er von Hundetrainer Nick White. Und am Hindernisparcours kommentiert Sportreporterin Jamie Little die Leistungen von Hunden und Herrchen. Produziert wird "America’s Top Dog" von Big Fish Entertainment, die Produktionsfirma zeichnet auch verantwortlich für "Live PD". In den USA war das Format erstmals im Januar dieses Jahres bei A&E zu sehen.

Teilen