Kabel Eins macht Corona-Special über die "Trucker Babes"

Die "Trucker Babes" melden sich Ende des Monats zurück - und zwar unter besonderen Umständen. Für ein zweistündiges Special der beliebten Doku-Reihe begleitet Kabel Eins fünf LKW-Fahrerinnen während der Corona-Krise.



09.04.2020 - 11:24 Uhr von Alexander Krei 09.04.2020 - 11:24 Uhr

LKW-Fahrer helfen in diesen Tagen in besonderer Weise mit, die Versorgung zu sichern. Doch das Coronavirus und die damit einhergehenden Einschränkungen treffen diese Berufsgruppe besonders hart, weil es oft an Schutzmaßnahmen und Wertschätzung fehlt. Ende des Monats wird Kabel Eins auf die aktuellen Bedingungen eingehen - und zwar in Form einer Sonderausgabe der "Trucker Babes".





Am Sonntag, den 26. April gibt es um 20:15 Uhr "Trucker Babes aktuell - 400 PS in Frauenhand" zu sehen, wie der Sender jetzt angekündigt hat. In dem Special sollen "fünf Powerfrauen" gezeigt werden, "die auch dann am Steuer ihrer 40-Tonner Vollgas geben, wenn der Rest von Deutschland stillsteht", heißt es in der Beschreibung. Produziert wird die Dokusoap von Story House Productions.

Auch in den darauffolgenden Wochen wird es ein Wiedersehen mit den "Trucker Babes" geben. Dabei handelt es sich dann allerdings um Wiederholung des erfolgreichen Formats, das zuletzt im Schnitt immerhin rund 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete.

