Ex-"Bauretter" präsentiert neues Wohn-Format bei RTLzwei

© RTLzwei

Ende April starten bei RTLzwei am Montagabend gleich zwei neue Formate. Eines davon widmet sich der Wohnungsnot in Deutschland und wird von John Kosmalla moderiert, der zuletzt etwa bei den "Baurettern" zu sehen war. Danach stehen Handwerker im Fokus.



09.04.2020 - 12:02 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2020 - 12:02 Uhr

Lange ist John Kosmalla bei RTLzwei in Formaten wie "Zuhause im Glück" und "Die Bauretter" zu sehen gewesen. Beide Sendungen hat der Sender mittlerweile eingestellt, insofern wurde es im Fernsehen auch um Kosmalla ruhig. Nun hat RTLzwei ein neues Format mit dem Architekten angekündigt. Am Montag, den 27. April, startet man um 20:15 Uhr die neue Sendung "Clever wohnen - Mehr Platz für uns!". Darin steht die Wohnungsnot von vielen Menschen in der Gesellschaft im Mittelpunkt.

Kosmalla greift Personen unter die Arme, die besonders beengt leben müssen. Er gibt nicht nur Tipps, sondern gestaltet auch kleine Wohnungen um. Produziert wird das Format, ähnlich wie damals "Die Bauretter", von Imago TV. Vorerst hat RTLzwei von der neuen Sendung nur eine Folge angekündigt. Fortsetzung bei Erfolg wie immer nicht ausgeschlossen.

Um 21:15 Uhr startet am gleichen Tag zudem ein weiteres neues Format, von dem hat RTLzwei zwei Folgen vorliegen. Die Reihe "Mensch Handwerker" soll einen Einblick in den Alltag von Handwerkern geben. Begleitet werden Menschen in völlig unterschiedlichen Handwerks-Berufen, nachgehen will man dann unter anderem auch der Frage, wie erstrebenswert ein Job im Handwerk heutzutage überhaupt noch ist. Produziert wurde das Format von der White Mexicans GmbH.





Darüber hinaus hat RTLzwei nun auch die Fortsetzung der Doku-Reihe "Hier und jetzt" angekündigt. In dem Format begleitet der Sender sterbenskranke Menschen über Monate hinweg. Die neuen Folgen starten am Dienstag, den 28. April, und sind immer ab 22:15 Uhr zu sehen. Produziert wird das Format von UFA Show & Factual. Im vergangenen Jahr war "Hier und jetzt" für RTLzwei mit durchschnittlich 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kein Erfolg, damals lief das Format aber auch noch um 21:15 Uhr.

Teilen