ZDFneo versendet Serie "Hidden Agenda" an einem Abend

© ZDF/Pär Bäckstrand

Bei der schwedischen Krimiserie "Hidden Agenda" saß ZDFneo als Ko-Produktionspartner mit im Boot. Ende Mai wird man die erste Staffel ausstrahlen - wer alle Folgen im TV sehen will, muss allerdings lange wach bleiben.



09.04.2020 - 17:48 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2020 - 17:48 Uhr

ZDFneo hat die Ausstrahlung der Serie "Hidden Agenda" angekündigt. Alle acht Folgen sind am Freitag, den 29. Mai, ab 22 Uhr am Stück zu sehen. Das Staffelfinale startet also erst um kurz nach 3 Uhr. Alle Folgen gibt es am Folgetag ab 10 Uhr auch in der Mediathek zum Abruf. Der etwas stiefmütterliche Umgang mit der Serie überrascht, schließlich waren ZDFneo und ZDF Enterprises als Ko-Produktionspartner mit an Bord. In Schweden wird die Serie bei C More und TV 4 zu sehen sein.

Die Serie basiert auf der Romanvorlage des schwedischen Bestsellerautors Jens Lapidus. Er ist einer der angesehensten Strafverteidiger des Landes und gehört außerdem zu den erfolgreichsten schwedischen Schriftstellern. Auf Basis eines Romans Lapidus’ ermittelt in "Hidden Agenda" ein ungewöhnliches Ermittlerteam: Die junge Anwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) und der Ex-Häftling Najdan Maksumic, Teddy genannt (Alexej Manvelov), werden von unterschiedlichen Auftraggebern auf den Vermisstenfall eines Millionenerben angesetzt. Beide verfolgen jeweils ihre eigene Agenda: Emily will ihre Karrierechancen erhöhen, während Teddy nach seiner Haft ganz neu anfangen und seine kriminelle Vergangenheit in der schwedischen Unterwelt hinter sich lassen will.

Teilen