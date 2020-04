"The Masked Singer" kehrt aus der Corona-Pause zurück

Nach zweiwöchiger Pause kehrt "The Masked Singer" am Dienstagabend wie geplant zurück auf den Bildschirm. Das hat ProSieben am Sonntag offiziell bestätigt. Die erfolgreiche Show musste zuletzt pausieren, nachdem mehrere Team-Mitglieder an Covid-19 erkrankt waren (DWDL.de berichtete). Zunächst war von zwei Erkrankungen die Rede, nun sollen nach Angaben des Senders sogar drei Team-Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein.

"Wir hatten keine andere Wahl, als 'The Masked Singer' pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität", erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann Ende März die Entscheidung, die Show in eine Pause zu schicken.

Nun geht es also weiter: Insgesamt drei Ausgaben stehen noch aus, in denen die noch verbliebenen sechs Promis um den Titel kämpfen - mit dabei sind noch der Drache, das Chamäleon, das Faultier, der Hase der Roboter und der Wuschel. Für ProSieben ist die Rückkehr auch aus Quotensicht ein Gewinn, schließlich hatte sich die Produktion von Endemol Shine Germany zuletzt auf deutlich mehr als vier Millionen Zuschauer und über 26 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gesteigert.

Bereits seit der zweiten Folge entsteht "The Masked Singer" aus Sicherheitsgründen nicht mehr vor Studiopublikum. Die aktuelle Staffel wird also aus mehreren Gründen in besonderer Erinnerung bleiben.