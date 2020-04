Sony Channel zeigt auch zweite Staffel von "The Durrells"

© Sid Gentle Films

Nachdem im Februar angekündigt wurde, dass die "Durrells" ihre Deutschlandpremiere Ende April feiern werden, gibt es nun zusätzliche Gewissheit: Auch die zweite Staffel wird kurze Zeit später ausgestrahlt.



14.04.2020 - 09:59 Uhr von Kevin Hennings 14.04.2020 - 09:59 Uhr

Dass die sechsteilige erste Staffel der britischen Dramedy "The Durrells" ab dem 28. April beim Sony Channel zu sehen ist, ist bereits seit Anfang des Jahres bekannt. Der Pay-TV-Sender gibt nun bereits vor der Deutschlandpremiere bekannt, dass auch die zweite Staffel hierzulande zu sehen sein wird. "The Durrells" kehren demnach am Dienstag, dem 9. Juni um 21:10 Uhr zurück. Neben der linearen Ausstrahlung stehen die Episoden wie gewohnt auf Abruf in den Sony Channel-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC zur Verfügung.

Die Fortsetzung von "The Durrells" spielt sich auf Korfu in den 30er Jahren ab: Witwe Louisa Durrell (Keeley Hawes, "Bodyguard") und ihre vier Kinder leben in einem idyllischen Haus am Meer. Der jüngste Sohn Gerald (Milo Parker, "Die Insel der besonderen Kinder") studiert vollerBegeisterung alle Tiere auf der Insel und verwandelt das Anwesen allmählich in eine Art Zoo. Larry (Josh O’Connor, "The Crown") kommt seiner Karriere als Schriftsteller immer näher und verfällt den ein oder anderen Starallüren. Sohn Leslie (Callum Woodhouse) frönt seiner Vorliebe für Schusswaffen und Tochter Margo (Daisy Waterstone) sammelt Verehrer.

Monat für Monat stellt sich den Durrells allerdings die Frage, wie sie die Miete bezahlen sollen. Um die Familienkasse aufzubessern, beginnt Louisa selbstgemachtes Essen auf dem Markt zu verkaufen und zieht damit die Aufmerksamkeit des gutaussehenden Briten Hugh (Daniel Lapaine) auf sich. Louisas und Hughs aufkeimende Beziehung behagt dem Korfioten und Freund der Familie Spiro (Alexis Georgoulis) ganz und gar nicht – besonders als diese Louisa vor eine fundamentale Entscheidung stellt.

"The Durrells" wurde einst für ITV konzipiert und kommt dort bereits auf vier Staffeln mit insgesamt 26 Episoden. Da sich Sony Channel die Rechte an allen verfügbaren Staffeln gesichert hat, werden die restlichen zwei höchstwahrscheinlich ebenfalls hierzulande zu sehen sein. Produziert wurde die Serie von Sid Gentle Films ("Killing Eve"), vertrieben von den BBC Studios.

