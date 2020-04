© Stephan Rabold/ Bavaria Fiction/Sky

Da die Weltpremiere der zweiten Staffel von "Das Boot" nicht wie geplant stattfinden kann, weicht Sky mit seiner Original-Produktion auf einen Internet-Livestream aus. Diesen können Ende April auch Nicht-Abonnenten verfolgen.



15.04.2020 - 12:13 Uhr von Kevin Hennings 15.04.2020 - 12:13 Uhr

Um weiterhin deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass wir alle so gut es geht zu Hause bleiben, hat Sky nun eine ganz besondere Weltpremiere der zweiten Staffel seiner Eigenproduktion "Das Boot" angekündigt. Statt in einem großen Kino mit Publikum hat man nun ein Live-Streamingevent in Aussicht gestellt. Die Premiere der neuen Staffel findet dementsprechend am Dienstag, dem 21. April auf sky.de/dasboot statt, wo auch Nicht-Abonnenten zuschauen können.

Los geht es um 20 Uhr mit einem Talk mit den Darstellern Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda. Ab 20:30 Uhr folgt dann die Ausstrahlung der ersten Episode der neuen Staffel des Sky Originals. Als Moderator wird Sky Moderator Gregor Teicher durch den Abend führen. Wer die komplette Staffel sehen möchte, kann ab Freitag, dem 24. April um 20:15 Uhr der linearen Ausstrahlung auf Sky One HD folgen, wo die Dramaserie in Doppelfolgen gezeigt wird. Wie gewohnt stehen die insgesamt acht Episoden auch über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zur Verfügung.

"Wenn wir in Zeiten des Coronavirus keine große Weltpremiere für die neue Staffel unserer Serie 'Das Boot' feiern können, dann laden wir eben ganz Deutschland ein, den 'Roten Teppich' zu Hause auszurollen", so Elke Walthelm, Executive Vice President Content Sky Deutschland. "Wir freuen uns sehr gemeinsam mit allen Fans und einigen Darstellern die erste Folge der zweiten Staffel ganz nach dem Motto #WirBleibenZuhause vor dem offiziellen Serienstart auf Sky zu erleben."

Produzenten von "Das Boot" sind Moritz Polter ("Spotless"), Oliver Vogel ("Dengler") und Jan S. Kaiser ("Hotel Lux") für Bavaria Fiction, Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland sowie Jason Simms für Sky Studios. Julia Jaensch (Bavaria Fiction) und Andreas Perzl (Sky Deutschland) fungieren als Producer. Den Weltvertrieb verantwortet NBC Universal Global Distribution.

Teilen