© ARD/Uwe Ernst

Das Erste wird am kommenden Samstag anstelle von "Wer weiß denn sowas? XXL" kurzerhand eine überlange Folge von "Gefragt - gejagt" gegen Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger ins Rennen schicken. Die neue Staffel beginnt im Mai.



15.04.2020 - 12:14 Uhr von Alexander Krei 15.04.2020 - 12:14 Uhr

Wegen der Corona-Krise konnte die eigentlich für diesen Samstagabend geplante Folge von "Wer weiß denn sowas? XXL" nicht produziert werden. Daher rückt nun kurzerhand eine andere Quizshow auf den prominenten Sendeplatz vor: Anstelle der von Kai Pflaume präsentierten Sendung gibt es am kommenden Samstag um 20:15 Uhr nun eine dreistündige Ausgabe von "Gefragt - gejagt" mit Alexander Bommes zu sehen.

Gezeigt wird ein neuer "Quiz-Marathon", der - anders als sonst - nicht mit Promis, sondern mit insgesamt zwölf regulären Kandidatinnen und Kandidaten über die Bühne gehen wird. "Auch bei uns ist alles anders momentan. Keine Promis, kein Publikum - und keine Blumen mehr auf dem Hemd von Sebastian Klussmann. Aber eins ist wie immer, und das ist ein Anker für mich in diesen Tagen: Die Jagd beginnt", so Bommes.

Das Primetime-Special, das sich im Übrigen unter anderem gegen die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" beweisen muss, ist gewissermaßen ein Vorbote für die neue Staffel von "Gefragt - gejagt", die ab dem 4. Mai auf dem Vorabend-Sendeplatz um 18:00 Uhr gezeigt wird. Das Erste hat bereits 90 neue Folgen der Produktion von ITV Studios Germany angekündigt.





Seit dieser Woche setzt der Sender aus Ermangelung an neuen Folgen vorübergehend auf Wiederholungen von "Wer weiß denn sowas?", was dem Erfolg zumindest am Dienstag keinerlei Abbruch tat. Trotz alter Fragen schalteten im Schnitt 3,80 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei gewohnt starken 18,4 Prozent.

Teilen