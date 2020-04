© ARD

An Pfingstmontag wird "Kommissar Van der Valk" im Ersten die Ermittlungen aufnehmen. An diesem Abend startet die neue niederländische Krimireihe im Anschluss an den "Tatort". Sie basiert auf der gleichnamigen Serie aus den 70ern und 80ern.



15.04.2020 - 13:41 Uhr von Alexander Krei 15.04.2020 - 13:41 Uhr

Im vergangenen Jahr stieg die ARD Degeto als Koproduzent bei der Neuauflage der niederländischen Serie "Van der Valk" ein. Diese wird an Pfingsten ihre Premiere im deutschen Fernsehen feiern: Die erste von zunächst drei Folgen läuft an Pfingstmontag, also am 1. Juni, um 21:45 Uhr im Ersten. Im Vorfeld zeigt der Sender einen neuen Fall des Weimarer "Tatorts" mit Christian Ulmen und Nora Tschirner in den Hauptrollen.

In der neuen Krimireihe, die die ARD unter dem Namen "Kommissar Van der Valk" ausstrahlt, spielt Marc Warren den zynischen holländischen Kommissars Piet Van der Valk, der scharfsinnig und mit unorthodoxen Methoden in den Straßen Amsterdams ermittelt. Vertraut mit der Unterwelt begegnet der Kommissar den Gangstern auf Augenhöhe. Bei der Serie handelt es sich um eine Produktion von Company Pictures und All3Media, die Drehbücher stammen von Chris Murray.

Die neuen Filme greifen die Titelfigur der gleichnamigen Serie aus den 70ern und 80ern auf, spielen aber im heutigen Amsterdam und zeichnen sich durch moderne Plots und Charaktere aus. Grundlage sind Motive aus den Krimis des 2003 verstorbenen Autors Nicolas Freeling. Den zweiten Fall gibt es am 14. Juni im Ersten zu sehen.

