Das ZDF hat überraschend angekündigt, die Familienshow "Das Spiel beginnt!" neu auflegen zu wollen - und zwar schon in der kommenden Woche. Das Format mit Johannes B. Kerner kehrt damit nach dreijähriger Pause auf den Bildschirm zurück.



15.04.2020 - 16:16 Uhr von Alexander Krei 15.04.2020 - 16:16 Uhr

Die Corona-Krise hat in den vergangenen Wochen zu zahlreichen Programmänderungen geführt - und nun auch ein überraschendes Comeback ermöglicht. Schon in der kommenden Woche wird das ZDF nach mehr als drei Jahren seine Familienshow "Das Spiel beginnt!" mit Johannes B. Kerner wiederbeleben. Die neue Folge wird mit einer Länge von 90 Minuten am Mittwoch, den 22. April um 20:15 Uhr zu sehen sein.

Eigentlich wollte das ZDF an diesem Abend den Zweiteiler "Die verschwundene Familie" wiederholen, stattdessen geht's nun also umso familiärer zu. Zu dem Spieleabend begrüßt Johannes B. Kerner vier Teams, bestehend jeweils aus einer prominenten Familie oder einem prominenten Paar, zum Wettstreit im Studio: Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Verona Pooth mit Sohn San Diego, Amira und Oliver Pocher sowie Til Schweiger mit seiner Tochter Luna. In den ersten Folgen fungierte Schweigers andere Tochter Emma Schweiger übrigens als Co-Moderatorin.

Die Teams spielen acht Spiele und ein Finalspiel im Studio - unter den Sicherheitsvorkehrungen, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen, wie das ZDF betont. Das Siegerteam bekommt 15.000 Euro für einen guten Zweck. Gespielt werden unter anderem Gesellschaftsspiele wie "Ubongo", "Memory", "Balla Balla", "Dobble" und "Hüpf mein Hütchen". Darüber hinaus werden die Zuschauer aufgefordert, einige Haushalts-Gegenstände bereitzulegen, sodass sie zu Hause mitspielen können.





Ursprünglich war "Das Spiel beginnt!" als Samstagabendshow angelegt. Zwischen 2015 und 2017 produzierte Riverside Entertainment insgesamt sechs Ausgaben, die mit meist weniger als vier Millionen Zuschauern kein überragender Quoten-Erfolg waren, sich aber zumeist doch recht wacker schlugen. Nun hofft man in Mainz offenbar, dass die Corona-Zeit erneut die Spiellaune in den Wohnzimmern weckt. Als kleinen Vorgeschmack hatte das ZDF am Osterwochenende bereits eine Folge im Vormittagsprogramm wiederholt.

