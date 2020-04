"Kimmy Schmidt"-Special mit Radcliffe kommt im Mai

Dass es von "Unbreakable Kimmy Schmidt" noch eine Spezialausgabe geben wird, ist bereits seit einem Jahr bekannt. Nun gibt Netflix bekannt, dass es in knapp vier Wochen so weit ist. Das Special wird ähnlich interaktiv wie "Black Mirror: Bandersnatch".

Im Januar letzten Jahres hat sich "Unbreakable Kimmy Schmidt" mit der vierten Staffel von seinen Fans verabschiedet. Wenige Monate später wurde angekündigt, dass sie und ihre schrulligen Freunde für ein letztes Mal zurückkehren werden - für ein interaktives Special, das damals noch keinen Titel hat. Netflix gibt diesen samt Veröffentlichungsdatum nun bekannt. Demnach wird "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend" ab Dienstag, dem 12. Mai beim Streamingdienst auf Abruf zur Verfügung stehen.

"'Unbreakable Kimmy Schmidt' war eine der ersten eigenproduzierten Comedys von Netflix und nun wird die Serie auch die erste interaktive Comedy darstellen", sagte Schöpferin Tina Fey bereits im letzten Jahr im Rahmen des Netflix FYC Panel. "Unsere Zuschauer werden die Chance haben, verschiedene Storystränge zu erkunden, ebenso wie verschiedene Witze. In meinen Augen passt das perfekt zu der Serie und ich könnte mir kaum einen besseren Weg vorstellen, sie so zu beenden."

Über den Inhalt ist nach wie vor wenig bekannt. Dem Teaser zufolge muss Kimmy jedoch die Welt retten. Ähnlich wie bei "Black Mirror: Bandersnatch" soll dies nun jedoch mit der Hilfe des Zuschauers gelingen. Durch diverse Optionen, mit denen dieser den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen kann, erschafft er, ähnlich wie ein Regisseur, diverse Storystränge.

Der gesamte Original-Cast wird dabei zurückkehren. Dazu gehören Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane und Jon Hamm. Als Gaststar wurde obendrein Daniel Radcliffe angekündigt, der einst durch "Harry Potter" Berühmtheit erlangte.

Neben dem Showrunner-Posten werden Fey und Robert Carlock (beide ehemalig "30 Rock") auch ein weiteres Mal als ausführende Produzenten hinter "Kimmy Schmidt" stehen. Ebenso wie Jeff Richmond, Sam Means und David Miner. Als Produktionsfirma fungiert Universal Television.

