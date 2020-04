RTLzwei holt britische Promi-Datingshow nach Deutschland

© RTLzwei

Ab Anfang Mai setzt RTLzwei am Montagabend auf Dating: Neben neuen Folgen der Nackt-Kuppelshow "Naked Attraction" zeigt der Sender die Adaption einer britischen Datingshow, in der Promis von Experten bei der Suche nach der Liebe unterstützt werden.



17.04.2020 - 10:24 Uhr von Alexander Krei 17.04.2020 - 10:24 Uhr

RTLzwei adaptiert das britische Format "Celebs Go Dating" und zeigt es ab Montag, den 4. Mai um 20:15 Uhr unter dem Titel "Match! Promis auf Datingkurs". In zunächst vier Folgen unterstützt die sogenannte "RTLzwei-Partnervermittlung" prominente Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Mit dabei sind Claudia Norbert und Sarah Knappik sowie der aus "Love Island" bekannte Marcellino Kremers und Sebastian Frode, den mancher Zuschauer etwa aus "Bachelor in Paradise" kennt.

Ein extrovertierter Rezeptionist und die beiden Dating-Experten Doro und Matthew laden die Singles nach den Erstgesprächen zunächst zur großen Singleparty ein. Dort treffen sie auf auf Normalo-Singles, mit dem Ziel, ihr klassisches Beuteschema aufzugeben und neu zu definieren. Am Ende jeder Party müssen sie sich für einen Date-Partner entscheiden - in der Hoffnung, dass der Funke am Ende tatsächlich überspringt.

"Glamouröse Single-Partys, intime Candle-Light-Dinner und spaßige Action-Dates, wobei fleißig geflirtet, geknutscht und der Date-Partner abgecheckt wird", schreibt RTLzwei über den weiteren Verlauf der Show. Nach jedem Kennenlernen müssen die Promis wieder in der Agentur vorstellig werden, um ihre Flirtversuche zu reflektieren und zu analysieren. In Großbritannien ist die Show übrigens ein schöner Erfolg: Beim Sender E4 wurden in den vergangenen Jahren bereits acht Staffeln ausgestrahlt.

Im Anschluss an "Match! Promis auf Datingkurs" holt RTLzwei außerdem wieder die Nackt-Datingshow "Naked Attraction" zurück. Die neuen Folgen laufen jeweils montags um 22:15 Uhr. Die Moderation übernimmt erneut Milka Loff Fernandes. Produziert werden beide Formate übrigens von Tower Productions.

