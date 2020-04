Comedy Central und MTV erzählen "Balcony Stories"

© ViacomCBS

Mit der Eigenproduktion "Balcony Story" möchte ViacomCBS einen Blick in die Wohnzimmer der Menschen werfen, die derzeit in Abschottung leben müssen. Die usergenerierte Shortform-Serie startet schon in dieser Woche bei Comedy Central und MTV.



21.04.2020 - 10:46 Uhr von Kevin Hennings 21.04.2020 - 10:46 Uhr

Der geplante Urlaub muss in diesem Jahr für viele vom geliebten Reiseland nach Balkonien umdisponiert werden. Das hat ViacomCBS zum Anlass genommen, in einer neuen Eigenproduktion von "Balcony Stories" zu erzählen. Die Shortform-Reihe basiert auf den Inhalten verschiedenster Menschen, die von den ViacomCBS International Studios und Fremantle zusammengetragen wurden. Zu sehen sein wird "Balcony Stories" bereits ab Mittwoch werktäglich auf den linearen und digitalen Plattformen von Comedy Central und MTV. Mehrfach über den Tag verteilt wird das Kurzformat zwischen dem Hauptprogramm ausgestrahlt.

Inhaltlich werden die Zuschauer, die ihre Videos zur Verfügung gestellt haben, selbst zu den Protagonisten. Die Videos können den aktuellen Tagesablauf zeigen, den eigenen Sinn für Humor in dieser Situation oder die wichtigsten Beziehungen und die eigene künstlerische Ader beleuchten – was auch immer die Menschen in diesen beispiellosen Zeiten auf der ganzen Welt, von Deutschland bis nach Japan, erleben.

"Für ViacomCBS war es schon immer wichtig, überall und jederzeit mit unserem Publikum in Verbindung zu stehen", so Raffaele Annecchino, President von ViacomCBS Networks EMEAA. "Jetzt, da wir in dieser beispiellosen Situation leben, müssen wir mehr denn je diese Verbindungen stärken und ihnen helfen, positiv zu bleiben. Das ist die Idee hinter Balcony Stories. In den letzten Monaten hat sich unsere Wahrnehmung verändert. Mehr denn je zählen wir auf unsere Vorstellungskraft, unseren Sinn für Humor und unsere künstlerische Ader. Das Teilen der lustigen und emotionalen Geschichten, die wir alle erleben, unterstreicht die Tatsache, dass wir alle gemeinsam durch diese Situation gehen und spiegelt das Einfühlungsvermögen, die Kreativität und die positiven Schwingungen aus der ganzen Welt wider. Mit Balcony Stories wollen wir diese positive Einstellung feiern."

"Balcony Stories" wird ab Mai zudem auch bei Pluto TV zu sehen sein. Auf einem eigens dafür auf die Beine gestellten Channel gibt es Workouts, DIYs, private Stand-up-Comedy-Einlagen und weitere Geschichten von Balkonen rund um die Uhr zu sehen.

