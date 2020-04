Audio Now wehrt sich mit Fiction gegen neue Konkurrenz

© MG RTL D

Fiktionale Inhalte sollen der USP der neuen Audio-Plattform FYEO von ProSiebenSat.1 sein. Dagegen setzt sich RTL nun zur Wehr und stellt für das hauseigene Audio Now nun ebenfalls eine Fiction-Offensive in Aussicht.



21.04.2020 - 12:06 Uhr von Alexander Krei 21.04.2020 - 12:06 Uhr

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat angekündigt, bei ihrer Audio-Plattform Audio Now in Kürze mit fiktionalen Formaten starten zu wollen, "die über die bisherigen Produktionen hinausgehen". So soll die Political-Thriller-Serie "Enthüllt" von Autor und Regisseur Kim Frank mit Pheline Roggan, August Diehl und Axel Prahl den Anfang machen. Die Produktion mit 47 Sprechrollen sowie einem "Sounddesign und Musik auf Kino-Niveau" sei gerade finalisiert worden, heißt es. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt "Enthüllt" die Geschichte der Journalistin Nora Mertens, die bei einer großen Tageszeitung die Machenschaften von Politik und Wirtschaft aufdeckt.

Der Zeitpunkt der Ankündigung, verstärkt in fiktionale Inhalte für Audio Now investieren zu wollen, ist sicher kein Zufall, schließlich steht der Start des Konkurrenten FYEO von ProSiebenSat.1 unmittelbar bevor - die neue Plattform soll an diesem Donnerstag an den Start gehen und will vor allem mit "Kino-Formate für die Ohren" überzeugen, wie Vice President Benjamin Risom gerade erst im Interview mit DWDL.de ankündigte. Dass nun auch die Mediengruppe RTL in diesem Bereich verstärkt in die Offensive gehen möchte, dürfte das Fernduell zwischen Köln und Unterföhring umso interessanter machen, zumal man am Rhein auf eine ganz ähnliche Wortwahl setzt.

© RTL Radio Deutschland

Stephan Schmitter (Foto), Head of Audio der Mediengruppe RTL Deutschland. Und Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance, ergänzt: "Mit unseren Audioformaten erzählen wir spannende Geschichten und erschaffen Bilder im Kopf, wie es mit kaum einem anderen Medium möglich ist. Wir werden die Grenzen des Genre Podcast mit unseren neuen fiktionalen Blockbustern nun noch erweitern und damit ein regelrechtes Kino für die Ohren entstehen lassen.

Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, so viele interessante und bekannte Persönlichkeiten dafür zu gewinnen und einzubinden."

"In den nächsten Monaten zünden wir die nächste Stufe", betonte

Zu den neuen Fiction-Projekten für Audio Now gehört außerdem die Produktion "Rabbits" vom Hörverlag Serials. Diese aus Kanada adaptierte Geschichte erzählt die Geschichte von Carly, die ihre verschwundene Freundin Yumiko sucht. Zu den Stimmen gehören unter anderem Marie Bierstedt, David Nathan und Timmo Niessner. Weitere Hörserien sollen folgen, heißt es. Gleichzeitig soll Audio Now mit seinem Gesamtangebot "kostenfrei und zugangsoffen" bleiben, verspricht die Mediengruppe RTL. FYEO will seinen Nutzern dagegen nur gegen Bezahlung Zugang zu seinen Originals gewähren.

Mehr zum Thema Wie ProSiebenSat.1 den Podcast-Begriff dehnen möchte Schmitter: "Radio und Podcasts ergänzen sich wunderbar"



Teilen