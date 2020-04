MagentaTV: Zwei italienische Serien kehren im Mai zurück

© Deutsche Telekom

Ab Mitte Mai wird das Portfolio von MagentaTV mit neuen Staffeln der Serien "Rocco Schiavione" und "Meine geniale Freundin" ergänzt. Bei beiden Produktionen handelt es sich um italienische Stoffe.



Mit "Meine geniale Freundin" und "Rocco Schiavione" gibt es zwei lyrische Werke aus Italien, die vor geraumer Zeit zum ersten Mal filmisch adaptiert wurden. Nun kehren die Fortsetzungen der Serien bei MagentaTV zurück. Demnach startet die zweite Staffel von "Meine geniale Freundin", die auf den Titel "Die Geschichte eines neuen Namens" hört, am Donnerstag, dem 7. Mai. "Rocco Schiavione" kehrt mit der dritten Staffel am Mittwoch, dem 13. Mai zurück. Beide Serien stehen ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek bereit.

Die Vorlage für "Die Geschichte eines neuen Namens" ist der zweite Band aus Elena Ferrantes vierteiliger Bestsellerreihe "Meine geniale Freundin". Die Freundinnen Elena und Lila driften auseinander und finden doch immer wieder zusammen: Elena entwickelt sich in der Schule und vor allem an der Universität in Pisa zu einer kultivierten, selbstbewussten Frau. Die charismatische, rebellische Lila sammelt Erfahrungen in der Ehe und als Verkäuferin in Neapel. Das verbindende und gleichzeitig trennende Element ist Nino. Er beeinflusst nicht nur die Beziehung zwischen den beiden Frauen. Regie führte, wie bereits bei der ersten Staffel, Saverio Costanzo.

In der dritten Staffel der Fox-Serie "Rocco Schiavione" kehrt Marco Giallini in die Rolle des unkonformen und mürrischen Ermittlers zurück. Die Pläne von Sebastiano (Leone Miccichè), dem besten Freund von Schiavione, den Mörder seiner Frau zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen, wurden an die Polizei weitergegeben. Deshalb steht Sebastiano nun unter Hausarrest und hegt einen Groll gegen Rocco, da er vermutet, dass er der Informant ist. Der Ermittler wird jedoch selbst überwacht, und zwar von seiner Geliebten Caterina Rispoli. Er schließt sich kurzerhand in seiner Wohnung ein und möchte seinen neuesten Fall vom Sofa aus lösen.

