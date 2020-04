Joyn begleitet seine erste Realityshow mit Kampagne

"Mit 'M.O.M' wagen wir ein aufregendes Dating-Experiment, das es so noch nicht gab", sagt Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem. "In den folgenden Wochen tauchen unsere Zuschauer über alle Kanäle in die spannende Realität ein und lernen 'M.O.M' virtuell immer besser kennen. Unsere Liebe zum Format und zur Umwelt beweist eines unserer Kampagnen-Highlights im Mai: Ein Riesenposter in der Berliner Innenstadt, das schädliche Partikel aus der Luft in Sauerstoff umwandelt – auf einer bisher dort noch nie zuvor belegten Fläche von 600 Quadratmetern."





Das neue Format, hinter dem die Produktionsfirma Constantin Entertainment steht, will der Frage nachgehen, welche Rolle das Alter beim Verlieben zweier Menschen spielt und was passiert, wenn sich unterschiedliche Generationen daten. Anders als etwa beim "Bachelor" trifft dazu nicht ein Mann auf eine Gruppe von Frauen, sondern zwei: Ein 57-jähriger Senior und ein 28-jähriger Junior aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten machen sich auf die Suche nach der Traumfrau.