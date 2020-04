"Big Brother"-Liveshows laufen künftig immer spätabends

© Sat.1

Nach wochenlang schlechten Quoten hat Sat.1 die Hoffnungen bei "Big Brother" nun offensichtlich aufgegeben. Die Liveshows werden künftig nur noch am späten Montagabend zu sehen sein, zur besten Sendezeit setzt man lieber auf eine Rankingshow.



24.04.2020 - 13:20 Uhr von Timo Niemeier 24.04.2020 - 13:20 Uhr

Bei "Big Brother" brennt es seit Wochen an allen Ecken und Enden. Nicht nur die Tageszusammenfassungen am Sat.1-Vorabend laufen schlecht, auch die wöchentlichen Liveshows liegen weit unter dem Senderschnitt. Bis auf die Einzugsshow konnte "Big Brother" um 20:15 Uhr nie überzeugen, nicht einmal die zwischenzeitlich eingezogenen Promis konnten die Quoten spürbar stützen. Nun hat der Sender die Hoffnungen offenkundig aufgegeben: Die "Big Brother"-Liveshow am Montagabend verliert ihren Sendeplatz um 20:15 Uhr und ist künftig nur noch am späten Abend zu sehen.





Bereits in den vergangenen zwei Wochen lief die "Big Brother"-Liveshow erst nach 22 Uhr, das war aber zunächst noch mit Ostern und einer Corona-Sondersendung zu erklären, wenngleich man auch hier natürlich zur besten Sendezeit hätte senden können, wäre das dem Sender wichtig gewesen. Nun aber die komplette Verbannung in den späten Abend. Das Finale ist für den 18. Mai geplant - ob um 20:15 Uhr oder später ist derzeit noch unklar. Eine entsprechende Anfrage von DWDL.de beim Sender läuft.

Statt "Big Brother" zeigt Sat.1 an den kommenden Montagabenden um 20:15 Uhr die Rankingshow "111…". Kommende Woche geht es um "111 verrückte Quarantäne-Knaller", an den beiden Montagen danach dreht sich in der Rankingshow alles um "tollkühne Talente" und "verrückte Viecher". Viel Werbung konnte man rund um die Sendung aber offenbar nicht verkaufen, so beginnt die "Big Brother"-Liveshow in der kommenden Woche schon um 21:45 Uhr. Am 4. Mai geht’s planmäßig um 21:55 Uhr los und eine Woche später ist der Start für 22:15 Uhr geplant. Ob die wechselnden Startzeiten "Big Brother" den Rest geben werden, bleibt abzuwarten.





Die Programmänderung von Sat.1 hat übrigens auch Auswirkungen auf Sixx, wo im Anschluss an die "Big Brother"-Liveshow auch weiterhin die Late-Night-Show mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj zu sehen ist. Diese beginnt in den kommenden Wochen wahlweise um 23:20 Uhr oder um Mitternacht. Nächste Woche überbrückt man die Zeit bis zum Format nach drei "Castle"-Folgen zudem mit einer kurzfristig ins Programm eingeschobenen Ausgabe von "Stalked - Leben in Angst", die die Lücke zwischen 22:50 und 23:20 Uhr füllen soll.

