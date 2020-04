HR verlegt Corona-Show "hessen@home" in die Primetime

© hr

Als Vorabend-Format während des Beginns der Corona-Krise gestartet, verlegt das HR Fernsehen seine Live-Sendung "hessen@home" nun sogar in die Primetime. In der kommenden Woche meldet sich Moderator Tobi Kämmerer zurück.



30.04.2020 - 15:45 Uhr von Alexander Krei 30.04.2020 - 15:45 Uhr

Zu den im Zuge der Corona-Krise spontan entstandenen Formaten zählt auch "hessen@home". Die Live-Sendung war über mehrere Wochen hinweg im Vorabendprogramm des HR Fernsehens zu sehen und wird sich Anfang Mai zurückmelden - dann sogar in der Primetime. Die nächste Ausgabe läuft am Dienstag, den 5. Mai um 21:00 Uhr und erhält dann auch mehr Sendezeit als zuletzt.

Präsentiert wird "hessen@home" auch weiterhin von Tobi Kämmerer, der sich durch zahlreiche hessische Wohnzimmer schalten wird und auf spannende Aktionen und Geschichten hofft. Social-Media-Reporterin Maike Tschorn wird zudem wieder kuriose Fundstücke aus dem Netz präsentieren.



Neu ist in der Abendausgabe "Hessens kleinste Showbühne" in Form eines Monitors, auf dem Künstler live "auftreten". Bei der Premierensendung am Abend sind Comedian Johannes Scherer sowie der Zauberer und Mentalmagier Nicolai Friedrich mit dabei. Außerdem verspricht der HR "mehr Rätsel, mehr Spiele und mehr Unterhaltung, bei der die Zuschauer einfach die Füße hochlegen und entspannen können".

