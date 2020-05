RTLplus feiert "Dr. Stefan Frank"-Jubiläum an Pfingsten

© RTLplus

Fans von "Dr. Stefan Frank", aufgepasst: An Pfingsten feiert RTLplus das 25-jährige Jubiläum der Serie über den "Arzt, dem die Frauen vertrauen". Daneben gewährt der Sender aber auch Schlagersänger Michael Wendler und seiner Laura Sendezeit.



06.05.2020 - 11:37 Uhr von Alexander Krei 06.05.2020 - 11:37 Uhr

Im März 1995 ist bei RTL die erste Folge von "Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" auf Sendung gegangen. Mehr als 100 Episoden sind in insgesamt sieben Staffeln entstanden - und etwas verspätet gratuliert RTLplus demnächst zum 25-jährigen Serien-Jubiläum. Für das Pfinstwochenende plant der Spartensender eine Event-Programmierung des TV-Klassikers mit Sigmar Solbach in der Hauptrolle.

So gibt es am Sonntag, den 31. Mai ab 12:00 Uhr insgesamt zehn Folgen von "Dr. Stefan Frank" zu sehen, einen Tag später laufen weitere fünf Episoden der Arztserie, die in den 90er Jahren große Quoten-Erfolge feierte.

Doch nicht nur "Dr. Stefan Frank" steht an Pfingsten bei RTLplus im Mittelpunkt - der Sender begibt sich auch ein Stück weit in die Neuzeit und bereitet das Publikum schon mal auf die Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller vor. Am Pfingstmontag gibt es ab 16:30 Uhr zunächst die Dokusoap "Laura & Der Wendler - Wie alles" begann zu sehen, ehe eine Stunde später "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika" folgt.

Neu ins Programm nimmt RTLplus darüber hinaus eine fast schon in Vergessenheit geratene Sitcom. Vom 5. Juni an wiederholt der Sender jeweils freitags ab 22:00 Uhr die Comedyserie "Bernds Hexe", von der zwischen 2002 und 2005 immerhin vier Staffeln entstanden sind. Im Mittelpunkt der Serie steht ein Familienvater, verkörper von Bernd Stelter, dessen Ehefrau -man ahnt es schon - eine Hexe ist.

"Die Camper" laufen im Gegenzug knapp eine Stunde später, "Das Amt" legt eine Pause ein. Den "Campern" wird RTLplus übrigens gleich ein ganzes Wochenende widmen: Am 6. und 7. Juni werden jeweils von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr acht Folgen der Comedyserie wiederholt.

Teilen