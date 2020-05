ZDF wiederholt "Deutscher" auf "heute show"-Sendeplatz

© ZDF/Martin Rottenkolber

Das ZDF wird das "Neoriginal" "Deutscher" im Sommer auch im Hauptprogramm zeigen, der Sendeplatz ist durchaus prominent. Die vierteilige Serie läuft auf dem Sendeplatz der "heute show", wenn die sich in die Sommerpause verabschiedet hat.



06.05.2020 - 17:05 Uhr von Timo Niemeier 06.05.2020 - 17:05 Uhr

Am 12. Juni wird die "heute show" zum vorerst letzten Mal zu sehen sein, dann verabschiedet sich Oliver Welke nämlich in die Sommerpause. Eine Woche später, am 19. Juni, ist auf dem Sendeplatz der Show die ZDFneo-Serie "Deutscher" zu sehen. Das ZDF zeigt zwei Folgen an diesem Abend und die zwei weiteren eine Woche später. "Deutscher" bekommt damit noch einmal die große Bühne Hauptprogramm, nachdem die Serie bereits Ende April bei ZDFneo lief.

Bei der Erstausstrahlung im Spartensender war der Erfolg überschaubar. Die vier Folgen erreichten im Schnitt 750.000 Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Serie 1,6 Prozent. Nach wie vor sind die vier Ausgaben der Miniserie auch in der Mediathek des ZDF zu sehen.

Inhaltlich greift "Deutscher" das Thema Rechtspopulismus auf und bricht das auf zwei Familien herunter, die in einem ruhigen Städtchen nebeneinander leben. Die Eltern haben nur sporadisch Kontakt, die beiden Söhne sind aber im gleichen Eltern und gut befreundet. Als eine rechtspopulistische Partei die Bundestagswahl für sich entscheidet, verfallen Eva und Christoph Schneider in eine Art Schockzustand. Ulrike und Frank Pielcke hingegen feiern diesen Tag. Während die Schneiders daraufhin versuchen, auf Distanz zu den Nachbarn zu gehen, wird das vom Sohn der Familie unterwandert.





Bei den Kritikern sorgte die Miniserie für geteilte Meinungen. Auch DWDL.de urteilte, die Serie überzeuge in vielen kleinen Momenten mit Feingefühl. Gleichzeitig kritisierten wir Schwachstellen: Auf der anderen Seite kommt immer wieder der erhobene Zeigefinger auf, auch am Crime-Plot verheben sich die Macher mehrfach (Hier geht’s zur TV-Kritik).

