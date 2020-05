"Lincoln Rhyme" soll nun Ende Mai in Sat.1 starten

© Sat.1

Sat.1 hat einen neuen Sendetermin für die US-Serie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" gefunden. Nach neuesten Planungen geht es Ende Mai mit der zehnteiligen Staffel los, wegen des Coronavirus hatte man den Start zunächst verschoben.



07.05.2020 - 14:12 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2020 - 14:12 Uhr

Eigentlich sollte die US-Serie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" am 2. April in Sat.1 starten und dann immer am Donnerstagabend zu sehen sein. Weil es aufgrund des Coronavirus Verzögerungen bei der Synchronisation gab, musste Sat.1 die Serie allerdings auf unbestimmte Zeit verschieben. Weil die Synchronstudios inzwischen aber wieder arbeiten, hat Sat.1 jetzt einen neuen Sendetermin angekündigt.

So werden die zehn Folgen der Serie am 28. Mai starten, Sat.1 setzt am Donnerstagabend auf zwei Folgen am Stück. Auf diesem Sendeplatz liefen bis zur vergangenen Woche neue Folgen von "Criminal Minds", in dieser Woche stellt man auf Wiederholungen um.

Im Zentrum von "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" steht der titelgebende Lincoln Rhyme (Russel Hornsby, "Grimm"). Er ist Forensiker und Kriminologe, der inzwischen zur Legende gewachsen ist. Auf der Jagd nach einem diabolischen Serienkiller hat er sich jedoch schwer verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. Lange die Füße stillhalten kann er jedoch nicht: Als der Täter erneut in Erscheinung tritt, nimmt auch er seinen Dienst wieder auf. Zusammen mit der jungen Polizistin Amelia Sachs (Arielle Kebbel, "Midnight Texas") will er das tödliche Genie schnappen. Ebenfalls mit dabei: Der "Sopranos"-Veteran Michael Imperioli als Lincolns Partner Detective Rick Sellitto.

