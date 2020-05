Sky setzt auf zusätzliche Tonspur und mehr Ultra-HD

© imago images / foto2press / Sky

Wem die Stadion-Atmosphäre bei Geisterspiele zu gespenstisch ist, kann bei Sky auch eine zusätzliche Tonspur auswählen, in der Fan-Gesänge zu hören sind. Daneben will der Bezahlsender zur Bundesliga-Rückkehr mehr Spiele in Ultra-HD anbieten.



13.05.2020 - 12:38 Uhr von Alexander Krei 13.05.2020 - 12:38 Uhr

Wenn die Bundesliga am kommenden Wochenende aus der Corona-Pause zurückkehrt, dann werden die Mannschaften bekanntlich vor leeren Rängen spielen. Zumindest die Zuschauer vor dem Fernseher sollen jedoch die Möglichkeit bekommen, Fan-Gesänge zu hören. Dafür hat Sky jetzt eine zusätzliche Audio-Option angekündigt, um ein wenig von der zu erwartenden Ruhe abzulenken.





Während die Zuschauer in der Grundeinstellung "Original" wie gehabt den Kommentator und das Geschehen im Stadion hören, was angesichts der Geisterspiele zu einem stärkerer Fokus auf den Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen führen wird, soll über den Sky-Q- und Sky+-Receiver eine weitere Option angeboten werden, über die zusätzlich zum Live-Kommentator die passende Fan-Gesänge der beteiligten Mannschaften und Publikumsreaktionen eingespielt werden.

Im Rahmen der an den nächsten beiden Wochenenden auf Sky Sport News HD frei empfangbaren Audio-Option wird die neue Funktion nicht zur Verfügung stehen - diese bleibt den zahlen Kunden vorbehalten. Abgesehen davon will Sky seinen Abonnenten außerdem mehr Spiele in Ultra-HD anbieten: Neben dem "Topspiel der Woche" soll künftig in der Regel noch eine weitere Partie des Spieltags in dieser Bildqualität zu sehen sein. Außerdem will Sky während der Live-Übertragungen verstärkt Augmented-Reality-Elemente einsetzen.

Fan-Kommentare und besonderes Revierderby

Zusätzlich zeigt Sky die Partie am Samstagabend ab sofort auch in der sogenannten "#CouchKurve". Hier wird Florian Schmidt-Sommerfeld mit jeweils einem Fan beider Mannschaften durch das Topspiel führen. In diesem neuen Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD werden neben dem Geschehen auf dem Rasen auch der Moderator und die Fans sowie unter anderem ausgewählte Tweets, Grafiken und Online-Votings eingeblendet. Wie gehabt soll auf Sky Sport Bundesliga 3 außerdem das "Scoutingfeed" angeboten werden, das das Spiel in der Totalen zeigt.





Als einmalige Aktion will Sky zudem zum Auftakt am Samstag außerdem eine zusätzliche Übertragung des Revierderbys zwischen dem BVB und dem FC Schalke mit Fan-Kommentar anbieten. Zusätzlich zu Einzelspiel und Konferenz können die Zuschauer die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 7 auch mit dem Kommentar von je einem Fan der Dortmunder sowie der Schalker verfolgen.

"Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und die Fans und wir freuen uns darauf, dass der Ball bald wieder rollt", so Sky-Sportchef Jacques Raynaud. "Dabei haben die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten in unseren Studios wie auch in den Stadien höchste Priorität. Auch wenn es ohne Publikum in den Stadien nicht dasselbe ist, wollen wir unseren Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten."



