Neuester SWR-"Tatort" feiert in Autokinos Premiere

Noch bevor der nächste SWR-"Tatort" mit Richy Müller und Felix Klare im Ersten zu sehen sein wird, feiert der Film Premiere in zahlreichen Autokinos im Südwesten der Republik. Insgesamt 24 Vorstellungen sind geplant.

Am 24. Mai ist der "Tatort - Du allein" im Ersten zu sehen. Der Film, verantwortet vom SWR, wird aber schon in den Tagen davor in zahlreichen Autokinos zu sehen sein, das hat der Sender nun bestätigt. Insgesamt sind 24 Premierenvorstellungen in 23 Autokinos im Südwesten der Republik geplant. Los geht’s am 18. Mai, die Autokinos befinden sich unter anderem in Ulm, Neustadt an der Weinstraße, Worms, Mainz, Trier, Offenburg, Tübingen, Heilbronn, Landau, Pforzheim und Pirmasens.

"Tatort - Du allein" ist der bereits 25. Fall der beiden Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz, gespielt von Richy Müller und Felix Klare. Das Drehbuch zum neuesten Fall schrieb Wolfgang Stauch, Regie führte Friederike Jehn. In ihrem Film steht das Stuttgarter "Tatort"-Team unter hohem Druck. Kurz nach einer anonymen Ankündigung wird eine Frau ermordet. Eine Geldforderung trifft ein, doch die Übergabe misslingt. Stattdessen wird der nächste Mord angekündigt - und die Kommissare können ihn nicht verhindern.

Der Täter scheint seine Opfer völlig willkürlich zu wählen. Ist Stuttgart von einem Heckenschützen bedroht? Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen fieberhaft, den Täter zu finden, bevor die anonyme Bedrohung zur Panik führt. Neben Richy Müller und Felix Klare sind in dem "Tatort" unter anderem auch Katja Bürkle, Karl Markovics, Isabel Schosnig, Jürgen Hartmann und - zum letzten Mal im Stuttgarter Tatort - Carolina Vera als Staatsanwältin Emilia Álvarez zu sehen. Vera spielte von Anfang an an der Seite von Müller und Klare, nach zwölf Jahren steigt sie nun aber aus der Krimi-Reihe aus (DWDL.de berichtete).