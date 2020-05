ProSieben zeigt "Männerwelten" ein zweites Mal

© Screenshot

Wer die 15 Live-Minuten verpasst hat, die Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dafür nutzten, um vorzuführen, welchen Formaten sexueller Beslästigung und Übergriffe Frauen ausgesetzt sind, kann dies am Abend noch einmal nachholen.



Auch wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend in ihren 15 gewonnenen Sendeminuten gar nicht selbst auftauchten, war "Joko & Klaas Live" so erfolgreich wie nie - mehr als zwei Millionen Zuschauer sahen ihre "Männerwelten", dazu viele weitere in den sozialen Netzwerken, wo ProSieben die Sendung schnell zugänglich machte.

Um noch einigen mehr die Gelegenheit zu geben, die Sendung nachzuholen, wird ProSieben am späten Donnerstagabend noch einmal einen Sendeplatz freiräumen. "Joko & Klaas Live" wird um 23:50 Uhr wiederholt und damit direkt im Anschluss an das Boulevardmagazin "red!".

Die 15 Minuten laufen zugleich vor der Wiederholung von "Joko und Klaas gegen ProSieben", was zumindest dramaturgisch freilich wenig Sinn ergibt - schließlich wird der Ausgang der nachfolgenden Sendung damit vorweggenommen. Angesichts des späten Sendeplatzes und der wichtigen Botschaft dürfte das allerdings zweitrangig sein.

In der als "Kunstausstellung" inszenierten Folge ging es am Mittwochabend um sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt, denen Frauen tagtäglich ausgesetzt sind - vom Versenden von Dickpics über übergriffige Text-Nachrichten bis hin zu Vergewaltigungen. Im Schnitt hatten sich 2,03 Millionen Zuschauer die Sendung angeschaut (DWDL.de berichtete).

