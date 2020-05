Jörg Wontorra talkt nach der Bundesliga-Konferenz

© imago images / STAR-MEDIA

Sky Sport News HD wird seinen Fußball-Talk mit Jörg Wontorra an den kommenden beiden Wochenenden im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz ausstrahlen. Diese läuft anlässlich der Rückkehr der Liga ausnahmsweise auch im Free-TV.



14.05.2020 - 15:49 Uhr von Alexander Krei 14.05.2020 - 15:49 Uhr

Wenn die Fußball-Bundesliga aus der Corona-Pause zurückkehren wird, können Fans die Konferenz an diesem und dem kommenden Wochenende auch im frei-empfangbaren Fernsehen anschauen. Sky Sport News HD wird die Übertragung bekanntlich ins Programm nehmen - und im Zuge dessen auch dem Talk mit Jörg Wontorra einen neuen Sendeplatz geben.

"Wontorra" ist in den kommenden beiden Wochen jeweils samstags um 17:30 Uhr zu sehen und damit direkt im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz. Die Sendung dürfte dank des mutmaßlich starken Vorlaufs deutlich mehr Zuschauer erreichen als in den vergangenen Wochen. Zuletzt hatte Sky anstelle von "Wontorra on Tour" unter dem Titel "Wontorra - Allein zu Hause" sonntags eine kurze Homeoffice-Ausgabe ausgestrahlt.

Am Sonntagabend kehrt dann auch "Sky 90" wieder auf den Bildschirm zurück. Moderator Patrick Wasserziehr wird im Anschluss an die beiden Sonntagsspiele wie gehabt ab 19:55 Uhr mit seinen Gästen diskutieren. Ausgestrahlt wird diese Sendung beim Pay-TV-Sender Sky Sport Bundesliga 1.

Der Sport1-"Doppelpass" hatte in den vergangenen Wochen hingegen keine Pause eingelegt. Für die kommende Ausgabe hat der Sender unter anderem Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder sowie Herbert Hainer, den Präsidenten und Aufsichtsratschef des FC Bayern München, als Gäste angekündigt.

