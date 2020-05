Serien-Nachschub für Adult-Swim-Block bei TNT Comedy

© Turner

Fans von Animationsserien können ab Mitte Juli neue Folgen der Adult-Swim-Serie "Samurai Jack" sehen, später im Jahr feiert dann auch "Primal" seine deutsche TV-Premiere. Zudem werden gleich drei japanische Serien ins Programm genommen.



14.05.2020

Der Pay-TV-Sender TNT Serie wird seinen Adult-Swim-Block in der nächsten Zeit um zwei Serien erweitern. Ab dem 15. Juli gibt es jeweils mittwochs um 22:15 Uhr die fünfte Staffel der Animationsserie "Samurai Jack" zu sehen, im September soll außerdem "Primal" erstmals im deutschen Fernsehen laufen.

"Primal" kommt ganz ohne Dialoge aus. Im Zentrum der Handlung stehen ein Höhlenmensch uznd ein weiblicher Tyrannosaurus, die nach einem tragischen Schicksalsschlag einen Bund eingehen, um in der Urzeit ihr Überleben zu sichern. Ein genauer Sendeplatz steht hierfür noch nicht fest.

Dafür steht bereits fest, dass neben "Samurai Jack" ab dem 15. Juli auch drei japanische Animationsserien des WarnerMedia-Unternehmens Crunchyroll den Weg ins Programm von TNT Comedy schaffen werden. Um 22:45 Uhr gibt es die erste Staffel von "Dr. Stone" zu sehen, später am Abend folgen "That Time I Got Reincarnated as a Slime" und "The Rising of the Shield Hero".

Bei allen drei Serien handelt es sich um deutsche TV-Premieren, die in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. TNT Comedy zeigt die japanischen Produktionen erstmals in deutscher Synchronfassung.

