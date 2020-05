Dreh für neue Staffel "Tierärztin Dr. Mertens" gestartet

© ARD/Steffen Junghans

Zuletzt ließ Das Erste immer drei Jahre vergehen ehe neue Folgen von "Tierärztin Dr. Mertens" ausgestrahlt werden, diesmal dürfte es schneller gehen. In Leipzig und Umgebung wird jedenfalls schon seit vergangener Woche wieder gedreht.



18.05.2020 - 10:47 Uhr von Uwe Mantel 18.05.2020 - 10:47 Uhr

In der vergangenen Woche ist die erste Klappe für die nunmehr siebte Staffel der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" gefallen. Saxonia Media will die neuen Folgen, die wie nun üblich unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln produziert werden müssen, bis zum 29. Juli komplett im Kasten haben. Damit dürften diesmal wohl auch nicht erneut drei Jahre vergehen, ehe die neue Staffel im Fernsehen zu sehen sein wird. Diese ungewöhnlich lange Pause war seit Staffel 3 jeweils eingelegt worden. Zulezt lief "Tierärtzin Dr. Mertens" im vergangenen Herbst, wo sie am Dienstagabend im Schnitt gut 4,4 Millionen Zuschauer erreichte.

In den Hauptrollen sind wieder Elisabeth Lanz und Sven Martinek zu sehen, zudem stehen unter anderem Ursela Monn, Gunter Schoß, Lilly Wiedemann, Lennart Betzgen, Dennenesch Zoudé und Thorsten Wolf vor der Kamera. Erneut geht's natürlich um die Tätigkeit der Tierärztin im Zoo, gemeinsam mit Dr. Christoph Lenz plant sie aber auch eine sechsmonatige Auszeit in Asien. Wenn da nur nicht das Leben dazwischenkäme: eine pubertierende Pflegetochter, ein Sohn mit gebrochenem Herzen und eine überraschende Nachricht, die alles verändert.

Die Drehbücher stammen von Christiane Bubner, Andreas Heckmann und Herbert Kugler, Regie führt Dennis Satin. Die Redaktion liegt bei Denise Langenhan, Executive Producer ist Jana Brandt, Produzentin Susanne Wolfram.

Teilen