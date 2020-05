US-Serie "Bull" geht erst Ende Juli bei 13th Street weiter

© 2016 CBS Broadcasting

Das Coronavirus machte einen Strich durch die Serien-Pläne von 13th Street. Ende Juli wird sich "Bull" nun auf dem Bildschirm zurückmelden und damit zwei Monate später als ursprünglich geplant. Es handelt sich um die Fortsetzung der vierten Staffel.



19.05.2020 - 13:53 Uhr von Alexander Krei 19.05.2020 - 13:53 Uhr

Eigentlich wollte 13th Street die vierte Staffel von "Bull" schon in dieser Woche fortsetzen, doch weil es wegen der Corona-Pandemie zu vorübergehenden Pausen in den Synchronstudios kam, müssen sich Fans der US-Serie mit Michael Weatherly in der Hauptrolle noch ein wenig länger gedulden - weiter geht's erst Ende Juli.

Wie der Pay-TV-Sender nun bestätigte, wird sich "Bull" am 29. Juli mit neuen Folgen zurückmelden. Gezeigt werden dann mittwochs um 20:13 Uhr jeweils zwei Episoden am Stück als deutsche TV-Premiere. Neben Michael Weatherly als Jason Bull und Geneva Carr als Psychologin Marissa sind unter anderem auch Freddy Rodríguez als Anwalt Benny, Jaime Lee Kirchner als Ex-FBI-Agentin Danny, Chris Jackson als Stylist Chunk und MacKenzie Meehan als Sicherheitsexpertin Taylor Rentzel wieder mit dabei.

Geschrieben wurde "Bull" wurde vom US-Fernsehpsychologen Dr. Phil McGraw, der selbst eine der erfolgreichsten Prozess-Beratungsfirmen gründete, in Zusammenarbeit mit Paul Attanasio ("House"). Die Anwaltserie wird seit 2016 von Amblin Television, CBS Television Studios und Stage 29 Productions für CBS produziert.



