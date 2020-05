Neue Rankingshow löst Joko & Klaas am Dienstagabend ab

© ProSieben

Günstig zu produzieren, und zwar auch in Corona-Zeiten ohne Probleme - damit erfüllen Rankingshows gleich zwei Bedingungen, die sie für Sender besonders schmackhaft machen. Kein Wunder also, dass im Juni bei ProSieben die nächste startet.



20.05.2020 - 12:37 Uhr von Uwe Mantel

Noch bis zum 2. Juni treten bei ProSieben dienstags um 20:15 Uhr Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber an, nun steht fest, wie es danach auf diesem Sendeplatz weiter geht: Am 9. Juni feiert dort die neue Rakingshow "Darüber ... die Welt" ihre Premiere. Der Titel wird dabei je nach Thema angepasst. Zum Auftakt heißt es "Darüber staunt die Welt - die spektakulärsten TV-Momente". Dazu gehören für die Macher unter anderem eine überraschende Quizshow für werdende Eltern im Kreißsaal sowie eine Nonne, die bei "The Voice of Italy" für Standing Ovations sorgte.

An den beiden darauffolgenden Dienstagabend stehen dann noch "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" und "Darüber spricht die Welt - die unglaublichsten Hingucker" auf dem Programm. Moderiert wird die Sendung nicht, produziert wird sie von Boogie Entertainment. Auch Sat.1 hat gerade den Start einer neuen Rankingshow angekündigt. Dort präsentiert Angelina Kirsch ab dem 19. Juni Guinness-Weltrekorde.

