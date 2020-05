Auch der "Tigerenten Club" muss wegen Corona umplanen

© SWR

Wegen des Coronavirus können im "Tigerenten Club" Schulklassen nicht wie gewohnt im Studio gegeneinander antreten. Der SWR schafft nun Abhilfe und stellt virtuelle Duelle im Rahmen der Sendung auf die Beine.



20.05.2020 - 14:32 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2020 - 14:32 Uhr

Bereits Anfang März hatte der SWR umfassende Änderungen an der Kinder-Spielshow "Tigerenten Club" angekündigt (DWDL.de berichtete). Wegen des Coronavirus musste der Sender nun aber noch einmal umplanen - ganze Schulklassen im Studio, die in Spielen gegeneinander antreten, sind derzeit schließlich nicht möglich. Auch dafür hat man nun eine Lösung gefunden: Ab dem 23. Mai treten in der Sendung im Kika Schulklassen von zu Hause aus zugeschaltet gegeneinander an.

Verstärkung bekommen die Kinder von zwei prominenten Teampaten, die im Studio sind. Diese Promis sind es dann auch, die in der neuen Spielarena die Spiele stellvertretend für die Kinder absolvieren. Mit dabei sind unter anderem Checker Tobi und Checker Julian, Malte Arkona, Clarissa Corrêa da Silva und einige mehr. Bereits bekannt war, dass Amelie Stiefvatter als neue Moderatorin künftig gemeinsam mit Johannes Zenglein durchs Programm führen wird.

