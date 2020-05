RTLzwei wiederholt "Love Island" im Nachmittagsprogramm

© RTL II

Um "heiße Flirts und wahre Liebe" geht's demnächst bei RTL schon im Nachmittagsprogramm. Dort wiederholt man nochmal die dritte Staffel von "Love Island" aus dem Vorjahr. Trotz Corona soll's später im Jahr auch neue Folgen geben



20.05.2020 - 17:08 Uhr von Uwe Mantel 20.05.2020 - 17:08 Uhr

Die unendliche Geschichte von Yasin und Samira, die vielen Höhen und Tiefen von Mischa und Ricarda und das große Drama und Danilo, Melissa und Dijana - all das kann man ab dem 8. Juni bei RTLzwei noch einmal erleben. Dann wiederholt der Sender nämlich die wie immer dramenreiche dritte Staffel seiner Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" noch einmal montags bis freitags im Nachmittagsprogramm ab 16:15 Uhr.

Obwohl gerade Dating-Shows in Corona-Zeiten besonders schwierig zu produzieren sind, halten RTLzwei und die Produktionsfirma ITV Studios Germany bislang auch an ihren Plänen fest, im Spätsommer eine vierte Staffel auf Sendung zu schicken. "Die Vorgaben des Infektionsschutzes werden bereits beim Casting vollständig umgesetzt. Nach heutigem Stand findet die Produktion wie angekündigt statt. Selbstverständlich haben wir die aktuelle Lage im Blick und passen unser Vorgehen täglich an", so ein RTLzwei-Sprecher in der vergangenen Woche gegenüber DWDL.de. In Großbritannien war die neue Staffel von ITV abgesagt worden, auch in den USA hält CBS bislang an den Plänen einer Sommer-Staffel aber fest.

